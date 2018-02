Nuorisovaltuusto tuo markkinahuuman yläasteelle

Vesilahden nuorisovaltuusto järjestää 10. maaliskuuta markkinatapahtuman Vesilahden yläasteella kello 12.30-15.00. Tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa.

Kierrättämisen suosio on koko ajan nousussa. Yksi tapa toteuttaa sitä on kirpputoreilla käyminen. Se on ympäristöystävällisempää ja halvempaa, kuin tavaroiden ostaminen uutena. Lisäksi kirpputorilta voi tehdä sellaisia löytöjä, mitä ei kaupasta voi tehdä.

Vesilahden nuorisovaltuusto toivoisi paikalle käsityöläisiä, kirpputorimyyjiä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Myös asiakkaita toivotaan saapuvan paikalle.

Tapahtumassa on myös kahvio, jossa tarjolla muun muassa suolaisia piirakoita, mokkapaloja, pullaa ja juotavaa.

Lisätiedustelut osoitteeseen nuvavesilahti@gmail.com.