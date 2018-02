Lempäälän Taideyhdistyksen vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Ritva Liskin, yhdistyksen pitkäaikaisen sihteerin.

Viisi vuotta yhdistystä johtanut Jorma Nuotio ei enää asettunut ehdolle.Varapuheenjohtaja Mirja Herckman lausui hänelle lämpimät kiitossanat yhdistyksen puolesta. Myös hallituksen jäseniä vaihtui normaalin yhdistystoiminnan tapaan.Uudeksi sihteeriksi uusi hallitus valitsi Tuuli Pollarin.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt sunnilleen samana, poistuneitten tilalle on tullut uusia. Talous on ollut kunnossa.