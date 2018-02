"Hyvät tulokset ja tyytyväiset asiakkaat"

Työllisyyskokeilu on osoittautunut Lempäälässä toimivaksi, mutta jääkö se maakuntauudistuksen jalkoihin?

Työttömyys laski Lempäälässä viime vuonna 30 prosentilla. Samalla työnhakijat ovat olleet saamiinsa palveluihin aiempaa tyytyväisempiä.

Kymmenen pirkanmaalaiskuntaa kattava kokeilu käynnistyi elokuussa, ja sen puitteissa TE-toimisto ja Lempäälän kunta yhdistivät voimansa. Nyt kokeilulainsäädäntö mahdollistaa, että kunnasta voidaan olla yhteydessä asiakkaisiin ja tarjota heille palveluja. Toinen merkittävä muutos on ollut, että työnhakijoita on pystytty palvelemaan yhden luukun periaatteella.

– Meillä on asiakkaita, jotka ovat saattaneet olla useita vuosia työttömänä, ja vasta nyt he ovat saaneet ensimmäisen yhteydenoton työllisyyspalveluihin liittyen, työllisyyspäällikkö Lotta Lammi Lempäälän kunnasta toteaa.

Nyt jokaisella työnhakijalla on oma vastuutyöntekijä ja mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen. Ihmisiä on saatu aiempaa enemmän erilaisten työllistämistoimien piiriin.

Kokeilun seurauksena Lempäälän työttömien työnhakijoiden aktivointiaste on kohonnut 46 prosenttiin.

– Kyllä tässä saa rintaa röyhistää. Asiakkaita on saatu hyvin palveluiden piiriin ja heiltä saatu palaute on ollut hyvää, he ovat olleet todella tyytyväisiä, Lammi toteaa.

– Pyrimme löytämään asiakkaalle räätälöidyn ratkaisun, joka vie ihmistä eteenpäin. Se voi olla esimerkiksi työnhakuvalmennusta, uudelleenkoulutusta, kuntouttavaa työtoimintaa tai työkokeilua.

Työllisyyskokeilussa Lempäälän työllisyyspalveluita on myös kehitetty ja uusia otettu käyttöön. Yksi uusista toimintamuodoista on Kevytrekry, joka on kehitetty työnhakijoiden rekrytoinnin helpottamiseksi. Siinä kunta toimii työnantajana ja palkanmaksajana, mutta työ tehdään yrityksessä siirtosopimuksella.

– Työsuhteet ovat palkkatuettuja. Yritykset investoivat työntekijään siten, että yritykseltä laskutetaan kokonaisen palkan ja palkkatuen erotus. Yritys myös vastaa perehdytyksestä, työnohjauksesta ja työturvallisuudesta, Lotta Lammi kertoo.

– Työntekijä puolestaan saa arvokasta työkokemusta, kenties jalkaa oven väliin tai cv:hen hyvän lisäyksen.

Käynnissä oleva työllisyyskokeilu on purrut, mutta hallituksen ajaman maakuntauudistuksen vuoksi kokeilu saattaa jäädä vain kokeiluksi. Työministeri Jari Lindström on julkisuudessa hiljattain linjannut, ettei Tampereen seutukuntien tänä vuonna päättyvää työkokeilua jatketa. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuuta kun ollaan siirtämässä hallituksen ajamien maakunta- ja kasvupalvelu-uudistusten perusteella maakunnille.

Lotta Lammi toivoo kokeilulle jatkoa.

– Kaikissa kunnissa on saatu hyvää tulosta aikaan ja kunnan tätä palvelua on mukava tuottaa. Olemme joustava organisaatio. Pystymme pilotoimaan erilaisia toimintamalleja ja jalostamaan niistä parhaita.

– Meillä on hyvät tulokset ja ennen kaikkea tyytyväiset asiakkaat.