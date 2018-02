Risuja Hakkarista

Lomille lähtenyttä Hakkarin alueen asukasta saattaa odottaa postilaatikossa yllättävä viesti kunnan katuosastolta.

Viestissä todetaan, että kadunvarren asukkaalla on 15. maaliskuuta asti aikaa poistaa tielle ulottuva kasvillisuus aina neljän metrin korkeuteen saakka.

Oho, sanoo moni monisteen saaja. Tähän mennessä kulttuurihistoriallisen alueen asukkaat ovat saaneet elää omassa rauhassa idyllissään.

Hakkari on Lempäälän vanhimpia alueita, jonka vanhimmat talot ja kadut ovat muotoutuneet aikansa tarpeeseen viime vuosisadan alkupuolella.

Silloin liikuttiin jalkaisin tai hevosella. Koko Suomessa oli 1930-luvulla vain 40 000 autoa. Lempäälässä autokanta ja liikenne oli vielä 50- ja 60-luvuilla varsin vaatimatonta.

Hakkarin vanhimmat kadut ovat kapeita eikä niissä ole pientareita ojista puhumattakaan. Kovin pitkä aika ei ole siitä, kun tiet saivat asvalttipinnan. Hakkarin voi hyvin verrata Tampereen Pispalaan, missä kadut ovat kapeita ja kasvillisuus ulottuu kadulle asti. Pispalaa pidetään jopa turistikohteena, Hakkarissa sama näkymä on ongelma.

Pohjimmiltaan kysymys on kulttuurien törmäämisestä. Uusi aurauskalusto, jäteauto yms. ei mahdu vanhoille kaduille nykyisellään, vaan pensaat, oksat, omenapuut ja muut raivata nykystandardien mukaisesti. Silloin käy niin, että 60-vuotta sitten istutettu pensasaita muuttuu yhdessä yössä laittomaksi.

Isolla autolla ei jatkossakaan pääse Hakkarin kapeille päättyville kaduille kuin peruuttamalla. Postiautokin joutuu väistämään vastaantulijaa yksityisten pihoille.

Nyt on joka tapauksessa monelle tiedossa pihanperkuuta hyytävässä pakkassäässä. Kukapa olisi arvannut, että puutarhasaksia tarvitaan juuri nyt ja että talviloma saa uuden toiminnallisen käänteen. Lisää aiheesta seuraavassa numerossa.