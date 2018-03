Lumiraveihin odotetaan huikeaa yleisömäärää

Maailman ensimmäiset Lumiravit järjestetään Ideaparkissa tulevana lauantaina ja sunnuntaina. Mittapuuna ovat kuninkuusravit ja paikalle odotetaan peräti 50 000 kävijää.

Lajissaan maailman ensimmäisen tapahtuman valmistelut ovat hyvällä mallilla liikenteestä lähtien.

– Parkkipaikat on tuplattu ja myös bussilla pääsee hyvin paikalle, kertoo Ideaparkin kauppakeskusjohtaja Visa Vainiola.

Tampereen seudun joukkoliikenne lisää vuoroja Tampere–Ideapark reitille Lumiravien aikana. Bussit kulkevat puolen tunnin välein Tampereelta Ideaparkiin ja takaisin Tampereelle.

Lumiraveissa on tarjolla hevosharrastusta ja -urheilua monessa muodossa. Ideaparkin moottoritien puoleiselle sivulle rakennetulla ravisuoralla ajetaan lauantaina kilpaa suomenhevosilla ja sunnuntaina lämminverisillä. Ravilähdöt ovat Veikkauksen vedonlyöntikohteita.

Hevosaiheista ohjelmaa on tarjolla niin Ideaparkin sisällä kuin ulkopuolella. Ideapark Areenalla voi seurata keppihevosten temmellystä ja Keskuspuistossa saa ilmaiseksi ottaa tuntumaa ratsastukseen oikean hevosen kokoisella ratsastussimulaattorilla, joka jäljittelee aidosti hevosen liikkeitä.

Ravisuoralla on yleisölle tarjolla vikellystä, mikä on hevosen selässä tehtävää akrobaattista voimistelua. Duudsonien HP ja Jarppi vikeltävät myös hevostapahtumassa omalla tyylillään.

Suomen nuorin yrittäjä, 12-vuotias KoruMies Arvi on paikalla sunnuntaina. Arvi on myös hevosmiehiä.

Luvassa on lisäksi talutusratsastusta, kärryajelua, selfieitä hepan kanssa sekä keppihevosten tanssitunti. Mukana on tietenkin myös Suomen suosituin aasi, Sumu Sireeni.