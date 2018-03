Uuden lämpövoimalan kokoaminen alkoi Viialantiellä

Viialantielle saapui sunnuntai-iltana kuudelta näyttävä erikoiskuljetus, jonka lastina oli uuden lämpövoimalan toisen kerroksen näyttävä moduuli.

Kuorman purku alkoi tuntia myöhemmin kahdella isolla nosturiautolla. Ensimmäisen kerroksen moduulin erikoiskuljetus jäi odottamaan vuoroaan Kylmäkoskella.

Moduulit ovat kooltaan 7×31 metriä. Molemmat moduulit asennettiin paikalleen sunnuntaina.

Tulossa on vielä kolme moduulia. Keskiviikkona asennetaan paikalleen kerrokset kolme ja neljä sekä katto. Valmistuttuaan rakennuksen korkeus on noin 16 metriä.

Työt aiheuttavat haittaa Viialantien liikenteelle. Keskiviikkona 7. ja torstaina 8. maaliskuuta Viialantiellä käytössä on vain toinen kaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Moduulien asennuksen jälkeen vuorossa on teknisten laitteiden, sähköjen ja putkien asennus. Voimalan viereen on jo rakennettu automatisoidulla kuljetuslinjalla varustettu polttoainevarasto.

Lämpölaitoksen biokattilan kiinteänä pääpolttoaineena käytetään sahateollisuuden sivutuotteita. Laitos otetaan käyttöön huhti-toukokuussa.