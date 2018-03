Satutädin työ oli kädenojennus kunnalta

Päiväkoteja kiertävä Irma Hakola on saanut joustoa työuransa loppupäähän

Lempäälän päivähoitoyksiköitä on syksystä lähtien kiertänyt satutäti. Irma Hakola on muun muassa lukenut satuja, loruttanut ja tehnyt nukketeatteriesityksiä kunnan eri päiväkodeissa. Hän on ollut kullakin päiväkotialueella noin kuukauden ajan, viimeksi Moision alueella. Toukokuussa kierros on tehty.

– Sillä, että lapselle luetaan, on iso merkitys. Lukeminen kehittää muun muassa kielellisiä valmiuksia, hän toteaa.

Hakola on työskennellyt 36 vuotta päiväkodin hoitajana eri yksiköissä, ja satujen kertominen ja lukeminen on kuulunut hänen tapoihinsa jo pitkään. Hakola kertoo olleensa aina satupainotteinen.

– Nyt olen saanut täysin paneutua satuihin, kun aiemmin painopiste oli hoitajan työssä. En mene päiväkoteihin kenenkään sijaiseksi, vaan olen oma toimintayksikköni.

– Lähtökohtana ovat lasten toiveet. Keskustelen lasten kanssa useimmiten aamulla ja kysyn heidän toiveitaan siitä, mitä he haluaisivat minun tekevän. Yllättävän suosituiksi ovat nousseet diaprojektorilla esittämäni diasadut. Ne ovat viehättäneet lapsia, vaikka tämän sukupolven lapset ovat tottuneet animaatioihin ja elokuviin.

Ikääntyvien työntekijöiden kohdalla on pitkään puhuttu työelämän joustosta. Irma Hakola on kokenut, että hänen fyysistä ja henkistä jaksamistaan on tuettu, ja kiittää kuntaa työelämän joustosta.

Idea satutätitoimintaan lähti Irma Hakolan mukaan viime keväänä, kun varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Katri Auvisen kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousi, miten Hakolan työssäjaksamista tuettaisiin.

– Tein vielä viime kevättalvella kiertävän hoitajan töitä. Viime keväänä asiasta sitten keskusteltiin ja homma lyötiin lukkoon. Nipistelin kesän itseäni, että voiko olla totta; minulle järjestetään työ, missä saan toteuttaa vahvuuksiani.

– Tämä on erittäin hyvä kädenojennus työnantajalta vanhemmalle työntekijälle. Täytän 63 vuotta kesällä ja minulla on vielä pari vuotta eläkkeelle. Jatkosta ei ole sovittu, mutta tämä on merkinnyt minulle valtavasti henkisesti. Saan johdattaa lapsen sadun maailmaan.