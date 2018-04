Sofia ja Sanni suuntaavat kansainvälisille kentille

Nuori lempääläinen maajoukkueratsastaja lähtee kisaamaan Norjaan

Lauantaiaamu paistattelee kirkkaassa auringonpaisteessa. Kello on vasta kymmenen, mutta Sofia Saarinen on herännyt jo pari tuntia aiemmin valmistautumaan kilpailuihin. Cotton Socks eli Sanni on saanut harjaansa letit ja nyt kaksikko lämmittelee maneesissa. Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa järjestetään estekilpailut, joihin Sofia ja Sanni osallistuvat.

Lempääläinen 14-vuotias Sofia Saarinen on valittu Suomen pikkuponien maajoukkueeseen. Hän on ratsastanut 8 vuotta ja yhteistä taivalta Sannin kanssa on 1,5 vuotta. Vuosien myötä harrastuksesta on tullut kilpaurheilua. Sofia ja Sanni treenaavat kuudesti viikossa. Kerran viikossa molemmat pitävät vapaapäivän. Kaksikkoa valmentaa Maria Tetri-Rantanen. Sofia on ollut lempääläisessä valmennuksessa aina, äiti Satu Korkeakallio kertoo. Pääosin Sofia hyppää Sannilla esteitä, mutta tarkoitus on tulevaisuudessa osallistua myös muutamiin koulukisoihin.

Sofia kertoo, että kilpailuihin valmistautuminen aloitetaan edellisenä päivänä laittamalla kaikki kilpailuun tarvittavat tavarat ja vaatteet valmiiksi. Ennen jokaisia kilpailuja Sanni pestään ja isompiin kisoihin sen harja letitetään. Lämmittelyt tehdään joko omalla tallilla tai kisapaikalla riippuen siitä, kuinka lähellä järjestettävät kisat ovat. Sofian mukaan matka kisoihin kestää useimmiten tunnista kahteen.

Tulossa on pitempiäkin reissuja, kun pikkuponien maajoukkue suuntaa Norjaan kansainvälisiin kilpailuihin. Sinne Sanni matkaa rekan kyydissä ja Sofia perheineen matkailuautolla perässä. Ulkomailla kisaaminen ei ole erityisen edullista. Esimerkiksi pelkkä kilpailuun ilmoittautuminen maksaa 400 euroa, Sofian äiti Satu Korkeakallio kertoo. Kaksikon toiveissa onkin löytää sponsoreita tukemaan Sannin kilpauraa.

Suomalaiset nuoret käyvät muihin maihin verraten vähän ulkomailla kisaamassa. Kisamatkoja on nyt lisätty, jotta jännitys kansainvälisillä kentillä ei nousisi h-hetken tullen niin suureksi. Kotimaisissa kilpailuissa Sofian ja Sannin kisamenestys on ollut hienoa, mistä kertoo paikka maajoukkueessa. Viime vuoden aluemestaruus, pikkuponien GP-cupin kokonaistilaston kolmas sija sekä neljäs ja viides sija SM-kilpailuissa kertovat kovasta työstä taustalla. Kisojen taustalla on monia tunteja töitä tallilla ja maneesissa. Sofia hoitaa Sannia pääosin itse, mutta täysin omalla vastuulla poni ei vielä voi olla. Niinpä äiti häärii apuna.

L-VS tukee Sofian ja Sannin nousua maailman huipulle!

Esittelemme vuonna 2018 kolme Sofiaa sponsoroimaa yritystä lehdessämme.

Auta Sofia ja Sanni esteiden yli ja saat paikallista näkyvyyttä!

Ota yhteyttä p.0400 957 705/Satu Korkeakallio