Nuorten moottoripaja vaakalaudalla Lempäälässä

Halkolan työvalmennuskeskuksessa on hyvä pöhinä päällä tiistai- ja torstai-iltaisin, kun autoverstaan tiloissa kokoontuu 13–20-vuotiaille nuorille suunnattu Moottoripaja. Toiminta nojautuu vapaaehtoistyöntekijöiden työpanokseen, mutta taustatyöstä ja ammatillisesta ohjauksesta vastaa kunnan erityisnuorisotyö.

Paja sai alkunsa 2015, kun nuorten antaman palautteen perusteella huomattiin, ettei Lempäälässä ollut tarjolla moottoriajoneuvoista kiinnostuneille nuorille matalan kynnyksen harrastetoimintaa.

Valtakunnallisen Moottoripaja-hankkeen innoittamana toimintamallia päätettiin kokeilla osana Lempäälän kunnan ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Pajatoiminta on ollut tärkeä työväline mm. etsivän nuorisotyön asiakkaana olevien nuorten tukemisessa ja luottamuksen rakentumisessa.

Nyt toiminta on kuitenkin vaarassa loppua hyvinkin nopealla aikataululla, sillä työvalmennuskeskuksen toiminnoille etsitään aktiivisesti korvaavia tiloja. Tulevissa tiloissa ei valitettavasti enää pystytä huomioimaan Moottoripajan tarpeita.

Nuorten kanssa on pohdittu kuumeisesti ratkaisuja toiminnan turvaamiseksi ja nyt toivotaan apua myös kuntalaisilta uuden tilan löytämiseksi.

Moottoripajatoiminnan ydin on mielekkään harrastustoiminnan tarjoaminen – mutta ennen kaikkea nuorten tukeminen kohti koulutusta ja työelämää toiminnallisin ja nuoria innostavin keinoin. Pajalla on mahdollisuus jutella ohjaajien kanssa mieltä askarruttavista asioista ja kysyä apua vaikkapa Kelan lomakkeiden täyttämiseen. Toiminnan ydin on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, joiden kohtaaminen on luontevinta pienessä pakokaasun katkussa.

Toiminta käynnistettiin Lempäälässä aluksi mopojen korjaukseen keskittyen. Pajailtoina on parhaimmillaan ollut paikalla yli 50 nuorta.

Nuorten toivomuksesta vuoden 2017 alussa aloitettiin lahjoituksena saadun BMW:n rakentaminen ralliautoksi pienryhmän kanssa. Sekä mopoilla että autolla on osallistuttu Suomen moottoripajojen välisiin ajoharjoittelutapahtumiin.

Nuorten on mahdollista saada todistus pajatoimintaan osallistumisesta esimerkiksi korvaavana opintosuorituksena tai osaksi ansioluetteloa.

Nuori Kirkko ry:n Moottoripajatoiminnasta vastaava suunnittelija Veijo Kiviluoma kertoo, että tällä hetkellä Suomessa toimii 25 moottoripajaa. Säännöllisen viikkotoiminnan piirissä on noin 200 nuorta ja aikuisia ohjaajia toiminnassa on mukana yli 50.

Toiminnan vaikuttavuutta on tutkittu Moottoripaja-hankkeen aikana valtakunnallisesti ja arvioinnin yhteenvetona todettiin toiminnan muun muassa ehkäisseen nuorten opintojen keskeytyksiä, parantaneen suhteita vanhempiin ja vähentäneen päihteiden käyttöä.

Paja on lisäksi tukenut nuorten ammatinvalintaa ja innostanut opiskelemaan

Moottoripajatoiminnan hyödyistä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kertovat myös nuorten omat arviointivastaukset. Esille nousi muun muassa se, että toiminnan kautta on saatu uusia kavereita ja arjessa jaksaminen on parantunut pajatoiminnan ansiosta.

Vuorovaikutustaidot, omien tunteiden tunnistaminen ja käsittely ovat nuorten mielestä myös kehittyneet.

Moottoripajatoiminnasta on kehittynyt merkittävä valtakunnallinen toimintamalli, joka tarjoaa nuorisotyön ammattilaisille yhden uuden tavan tavoittaa kyseisen kohderyhmän nuoria. Kiviluoma toivoo, että Lempäälässä löydetään ratkaisu tilaongelmalle ja hyvin käynnistynyt toiminta voisi jatkua myös tulevaisuudessa.

Vinkkejä pajakäyttöön sopivista tiloista voi antaa Päivi Härköselle paivi.harkonen@lempaala.fi , 050-3839792 tai Kati Kuikalle, kati.kuikka@lempaala.fi, 050-3833207.

Teksti: Kati Kuikka ja

Päivi Härkönen

Kuva: Kati Kuikka