Samppa Harhala pankin konttorin vetäjäksi

Oma Säästöpankin Ideaparkin konttorinjohtaja Tuomo Helavirta keskittyy jatkossa pankin yritysasiakkaiden palvelemiseen rahoituspäällikkönä. Helavirta on toiminut konttorinjohtajana 13,5 vuotta. Sinä aikana yritysasiakkaiden määrä ja palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi.

– Nyt yritysasiakkaat ovat tulleet asiakkaaksemme paljolti suositusten pohjalta. Jatkossa voin hakea myös uusia asiakkaita, mahdollisesti nykyistä laajemmalta alueelta, Tuomo Helavirta kertoo.

Oma Säästöpankkiin on perustettu yritysryhmä, johon pankki nyt panostaa.

– Haluamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua, joka tarkoittaa laadukasta, helposti tavoitettavaa ja yksilöllistä palvelua, Helavirta sanoo.

– Asiakkaamme ovat tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen palveluun ja arvosanaksi antavat 4,8/5. Asioinnin helppous, palveluiden saatavuus ja palvelukokemus ovat asiakkaillemme tärkeitä, Helavirta jatkaa.

Oma Säästöpankissa neljä vuotta työskennellyt Samppa Harhala vastaa jatkossa Ideaparkin konttorista toimien palvelupäällikkönä.

– Tehtävä on minulle mieluinen. Haluan edetä urallani ja nyt mennään oikeaan suuntaan, Harhala sanoo.

Palvelupäällikön tehtävänä on toimia ammattitaitoisen tiimin vetäjänä sekä vastata hallinnosta.

– Toimin myös päälinkkinä omistajasäätiöön sekä alueen sidosryhmiin, Harhala kertoo.