Lentopallossa LeKi ja Jyry historialliseen farmisopimukseen

Lempääläisessä lentopallossa solmittiin merkittävä sopimus, kun LeKin ja Jyryn miesten edustusjoukkueet solmivat kolmivuotisesta yhteistyöstä. Yksi kohta sopimuksessa oli joukkueiden välinen farmisopimus kaudelle 2018-19.

– Olemme historiallisen hetken äärellä. Jos joskus kirjoitetaan lempääläisen lentopallon historiikki, uskon että tämä sopimus tullaan siinä mainitsemaan, iloitsi Jyryn lentopallojaoston puheenjohtaja Harri Montonen.

LeKi pelaa tulevalla kaudella 1-sarjaa ja Jyry 2-sarjaa. Viimeksi näin tiivistä yhteistyö seurojen välillä oli parikymmentä vuotta sitten: joukkueilla oli farmisopimus 2000-luvun taitteessa Jyryn pelatessa silloista 1-sarjaa ja LeKin ollessa 3-sarjassa.

– Muutama viikko sitten keskustelimme, mitä me olemme. Tarpeeksi usean vuosikymmenen olimme paikalliskilpailijoita. Totesimme, että näin pienessä kylässä siihen ei ole varaa, vaan olemme paikalliskumppaneita, LeKin 1-sarjajoukkueen manageri Juha Raunio kertoo taustoja.

Farmisopimus tarkoittaa, että joukkueet voivat nimetä pelaajia farmiin, jotka voivat pelata myös toisessa joukkueessa. Tarkoituksena on, että farmi hyödyttää molempia, eikä kumpikaan määrää kuka pelaa missäkin.

Raunio selventää, että Kisassa pienemmälle roolille joutuvat voivat saada peliaikaa 2-sarjassa, ja puolestaan Jyryn nuoret ja lahjakkaat pelaajat saavat mahdollisuuden harjoitella ja tason riittäessä pelata korkeammalla. Farmi auttaa myös loukkaantumis- ja sairastapauksissa, jolloin toisesta joukkueesta saadaan apuja.

Yhteistyösopimuksen toinen tärkeä asia oli lempääläisen pelaajapolun luominen. Kolmas pointti oli yhteistyön lisääminen harjoittelussa: toukokuussa joukkueet aloittavat jo yhteiset kesäharjoitukset.

– Nyt kaikille junioreille on luotu polku junioreista aina 1-sarjaan omassa kylässä, ja myös rahkeiden riittäessä hyppy liigaan helpottuu yhteistyökuvioiden avulla. Se tietenkin rauhoittaa puheenjohtajan mieltä, Montonen tuumi.

LeKille viisi pelaajasopimusta

LeKi julkaisi ensi kaudelle myös ensimmäiset pelaajasopimuksensa. 1-sarjassa jatkavat kapteeni ja yleispelaaja Sauli Silpo, yleispelaaja Tomi Perkiö, passari Kasimir Luostarinen ja keskitorjuja Olli-Pekka Palomäki. Uutena saapuu 18-vuotias libero Niilo Nurmi 2-sarjasta Pälkäneeltä.

Palomäellä ja Luostarisella on sopimuksissaan opiskelupykälä, jos he saavat opiskelupaikan muualta kuin Tampereelta.

– Tällä viisikolla on hyvä aloittaa. Silpon jatko on henkisesti iso asia. Palomäki ja Luostarinen ovat hienoja osoituksia organisaatiomme toimivuudesta: nuoret pelaajat tulivat tänne vuosi sitten uusina, ja haluavat jatkaa ja kokevat LeKin oikeaksi paikaksi. Perkiö ja Nurmi ovat iso osa tulevaisuuttamme, Raunio kommentoi uusia pelaajia.

LeKin valmennus jatkaa tutussa koostumuksessa. Täysin lempääläinen trio on sama kuin viime vuonna: Tapani Nyström jatkaa päävalmentajana ja hänen apunaan ovat Jani Huurne ja Marko Laakso.

– Puhelin on käynyt kuumana, ja muutama sopimus on viimeistelyä vaille valmis. Muutama uusi pelaaja taas tulee, mutta vaihtuvuus on pienempää kuin vuosi sitten, paljastaa Raunio.