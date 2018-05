Kohta se alkaa. Juhlasesonki. Lakkiaiset, rippijuhlat, häät ja muut riennot, joiden valmisteluun liittyy älytön kiire, säätö ja paljon rahaa. Juhlien järjestäminen aiheuttaa monelle harmaita hiuksia, eikä suotta, sillä se ei ole helppo nakki. Sen ei tarvitse kuitenkaan tuntua kiveltä kengässä, vaan uskokaa tai älkää, se voi oikeasti sujua.

Taannoin juhlien järjestelyssä mukana ollessani tajusin, kuinka järkyttävä määrä rahaa noin sadan hengen juhlien järjestämiseen menee. Satoja euroja voi palaa koko juhlapaikan vuokraamiseen tai juhlateltan vuokraan, ruokaan, astiaston vuokraan ja koristeluun. Rahan lisäksi järjestelyyn ja valmisteluun kuluu tuhottoman paljon aikaa, ja tunnit tuntuvat loppuvan kesken etenkin juhlia edeltävänä iltana.

Stressin ja säätämisen voi osittain välttää, ja rahaakin voi säästää muutamilla vinkeillä:

Huolella suunniteltu on puoliksi tehty. Sisällön suunnittelun lisäksi kannattaa suunnitella aikataulu: esimerkiksi ryppyisten pöytäliinojen kanssa taistelu kannattaa ajoittaa muuhun ajankohtaan, kuin tuntia ennen vieraiden tuloon.

Astioita ei aina tarvitse vuokrata pitopalvelulta tai tunnetuilta tahoilta. Kukaan vieraista ei vaadi, että lautasten tai kahvikuppien tulisi olla samanlaisia, joten mummin persoonalliset astiat käyvät varsin hyvin. Myös yksityishenkilöt saattavat omistaa suurempia juhliin käypiä astiastoja, joten esimerkiksi Facebook-kirpputoreilta voi kysellä, olisiko kenelläkään vuokrata astioita hieman huokeampaan hintaan. Myös kirpputoreilta kannattaa metsästää jo hyvissä ajoin ennen juhlia, löytyisikö astioita edullisesti.

Ruokaan menee väistämättä paljon rahaa, mutta itse tekemällä voi kuitenkin säästää hieman kustannuksissa. Itse tekeminen vaatii kuitenkin aikaa ja vaivaa, mutta ei ole mahdotonta. Perinteisiin tarjottaviin kuuluvat lihapullat voi pyöritellä, paistaa ja pakastaa viikkoja ennen juhlia, jolloin juhlia edeltävät illat voi käyttää muuhun valmisteluun, vaikka kakkujen tekoon. Kesän kevyet juustokakut ovat kohtalaisen edullisia ja helppoja valmistaa itse. Ne myös säilyvät hyvänä jääkaapissa, joten valmistaminen esimerkiksi paria päivää ennen onnistuu, mikäli jääkaapissa vain on tilaa.

Koristelut, pääasiassa kukat ja asetelmat, luovat tunnelmaa, mutta niidenkään ei tarvitse olla floristilta tilattuja. Kukkien ja persoonallisten kukkamaljakoiden hankkiminen ja tekeminen on yllättävän helppoa ja halpaa: Lidlin lasisista appelsiinimehupulloista saa pätevät kukkamaljakot, kun kietoo pullon ympärille esimerkiksi muihin väreihin sopivan silkkinauhan. Saman katon alta on hankittu myös edullisesti ruusuja, jotka ovat ajaneet asiansa kiitettävästi.

Myös muita edullisia tarjouksia kannattaa metsästää jopa kuukausia etukäteen. Prisman alennuskorista saattaa löytyä oikeanlaiset servietit jo tammikuussa, vaikka ne tulisivat käyttöön vasta heinäkuun viimeisinä päivinä. Niillä ei onneksi ole viimeistä käyttöpäivää, joten ne voi huoletta varastoida muun lautasliinakokoelman sekaan. Ajoissa pienten asioiden hankkiminen vähentää työmäärää ja paineita viimeisiltä päiviltä.

Siivoaminen on oman kokemukseni mukaan suurin stressinaiheuttaja. Kertaakaan juhlissa en silti ole törmännyt siihen, että joku tarkkailisi siivouksen jälkeä. Jos ikkunat on pakko pestä, kannattaa ne pestä jo vaikka pari viikkoa etukäteen, vaikkei niitä kukaan kuitenkaan katso. Joku homma on kuitenkin jätettävä viimeisille hetkille, joten suosittelen tarttumaan imurin varteen minuuttia vaille puolen yön.

Juhlapäivänä kiireeltä ja stressiltä ei voi välttyä, sillä edellisten vieraiden lähtiessä ja seuraavien tullessa on tiskikoneen laulettava, tarjoilupöytää pitää täyttää ja kuohuvaa kaataa pullotolkulla. Päivän päätteeksi, kun paikalla ovat enää naapurit, voi juhlakalu ja muu väki huokaista helpotuksesta. Juhlat ovat vihdoin ohi! Jos todella kuvittelit niin, katso ympärillesi niin huomaat, että juhlapaikka vain odottaa jälleen siivoamista. Ihanat, kamalat juhlat.

Venla Turkkinen

L-VS:ssä työharjoittelussa olevalla kirjoittajalla on viha-rakkaussuhde juhlia kohtaan.