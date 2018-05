Opiskelijaystävällinen Lempäälä?

Puhuttaessa Lempäälästä, ei mieleen ensimmäisenä pälkähdä korkeakouluopiskelijoiden täyttämä kunta, vaan lapsiperheiden suosima rauhallinen asuinalue Tampereen kyljessä. Lempäälästä kuitenkin on hyvät kulkuyhteydet, joten miksi haalarikansa ei ole rantautunut keskustaan, josta junamatka Tampereelle kestää noin kymmenen minuuttia?

Vaikka Lempäälän ja Tampereen välillä kulkee monta bussilinjaa, ei matkan kestoa keskusta-keskusta -välillä voi väittää lyhyeksi. Linja-autolla matka voi venyä ruuhkista ja työmaista riippuen jopa tuntiin, puhumattakaan mahdollisesta bussin hajoamisesta, mikä pidentää matkaa ennestään. Järkevä vaihtoehto on arkisin noin tunnin välein kulkeva juna, josta suurimman edun saavat keskustan lähistöllä asuvat. Lyhyen matkan päässä juna-asemasta Tampereella on yliopisto ja ammattikorkeakoulun pääkampus, Lempäälässä asemalta on lyhyt matka kauppaan ja mahdolliseen asuntoon, joita harmillisesti on kuitenkin ydinkeskustassa vielä vähän.

Keskustan potentiaali opiskelijoiden asuinkeskuksena on jätetty käyttämättä. Opiskelija-asunnot toisivat lisää mahdollisuuksia lempääläläisen nuorison ulottuville, sillä kulkuyhteydet palveluihin ja junalle ovat lyhyet. Edullisen vuokran lisäksi Lempäälän hiljenevä keskusta ei houkuttele opiskelijoita, sillä meno ja meininki on Tampereella. Opiskelijoiden lisäksi välivuodelle jääviä nuoria kiinnostaa varmasti itsenäistyminen, mihin kotikunta tarjoaisi hyvän mahdollisuuden edullisine vuokrineen.

Opiskelijoiden kannalta avainpaikassa olevat asunnot, esimerkiksi Lidlin kylkeen rakenteilla oleva kerrostalo, on suunnattu senioriasumiseen. On sanomattakin selvää, että on tärkeää järjestää myös vanhemmalle väestölle hyvät asumismahdollisuudet palvelujen lähellä, mutta nuoren väestön tärkeys pitäisi huomioida myös. Keskustan alueelle riittäisi varmasti nuorta väkeä, jos edullinen asuminen mahdollistettaisiin. Se elävöittäisi itse itsensä parikymppisten asukkaiden myötä, sillä lähellä olevat palvelut ja kaupat houkuttelevat päivän päätteeksi väsynyttä opiskelijaa käyttämään lähipalveluita. Harvalla opiskelijalla on käytössään oma auto, joten esimerkiksi ruokakaupan sijainti asunnon läheisyydessä on suuri etu.

Palveluidensa ja kulkuyhteyksiensä puolesta Lempäälän keskusta olisi ideaali asuinpaikka opiskelijalle, mutta mahdollisuuksia muuhun kuin lapsiperheiden ja senioreiden asuttamiseen ei valitettavasti ole käytetty. Ehkä tulevaisuudessa nuorten ja opiskelijoiden potentiaali Lempäälän keskustan asukkaina ymmärretään.

Venla Turkkinen