Lukijan toivematka Italiaan

Iki-ihana Rooma, sen miljoonakaupungin syke ja kapeiden kujien kiireetön maailma valloittaa lähtemättömällä tavalla. Lempäälän ystävyyskunta Castiglione del Lago ihastuttaa sympaattisuudellaan ja onko kauniimpaa kaupunkia kuin Firenze historiallisine rakennuksineen ja aukioineen?

Lähde kanssamme mukavassa porukassa kokemaan Italiaa kauneimmillaan!

Matkalla tutustumme Italiaan suomenkielisen oppaan johdolla. Aterioilla meille on luvassa italialaisen keittiön maukkaita herkkuja.

Lentoaikataulu / Finnair:

22.10.2018 Helsinki – Rooma 07:50 – 10:15 AY1761

26.10.2018 Rooma – Helsinki 19:45 – 00:05 AY1764

Matkan hinta:

1 165 € / henkilö kahden hengen huoneessa

1 305 € / henkilö yhden hengen huoneessa

Hintaan sisältyy:

Finnairin reittilennot Helsinki-Rooma-Helsinki (tarjoilut lennoilla maksullisia)

Lentokenttäverot ja maksut, arvonlisävero, Italian paikalliset turistiverot

Majoitus 2 yötä Roomassa, 1 yö Castiglione del Lagossa ja 1 yö Firenzessä

Aamiainen hotelleissa

Matkaohjelman mukaiset ateriat: 2 lounasta, 1 illallinen, kakkukahvit

Viinitilalounas maistiaisineen

Matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset

Sisäänpääsy Pantheonin temppeliin Roomassa ja Santa Crocen kirkkoon Firenzessä

Ohjelma suomenkielisen oppaan johdolla

Vastuullinen matkanjärjestäjä on OK Matkat Oy Ltd.

Matkavaraukset ja tiedustelut: OK Matkat puhelin 09 2510 2055 tai ryhmät@okmatkat.fi

Lempäälän-Vesilahden Sanomat järjestää lentokentälle meno-paluu bussikuljetuksen tarpeen mukaan.

Matkaohjelma ja matkaehdot:

Lempäälän-Vesilahden Sanomat Rooma-Castiglione del Lago-Firenze 22.-26.10.2018(1)

Lempäälän-Vesilahden Sanomat ITALIA 22.-26.10.2018 EHDOT

Kuvat:

Rome.info

Rome travel guide and tourist information. Hotel reservation, pictures of Rome, sights ans attractions, entertainment in Rome.