Veteraaneille kiitoskonsertti

Lempäälä kunnioitti ja muisti heitä, jotka talvi- ja jatkosodan aikana puolustivat itsenäisyyttämme rintamalla ja muissa tehtävissä. Lions Club Lempäälän, Lempäälän kunnan ja Lempäälän sotaveteraanit ry:n veteraanipäivän aattona järjestämää ”Kiitos Veteraanit” juhlakonserttia seuraamassa oli lähes täysi Hakkarin liikuntahalli. Tilaisuuden kunniavieraana olivat Lempäälän ja Vesilahden sotaveteraanit ja lotat saattajineen. Veteraaneja avustamassa oli myös partiolaisia kaikista kolmesta Lempäälän partiolippukunnasta.

Tervehdyksessään veteraaneille ja konserttiyleisölle kunnanjohtaja Heidi Rämö totesi, että sotiemme veteraaneilta elämä on vaatinut paljon, paljon enemmän kuin sodan jälkeisiltä sukupolvilta. Hän toivoi, että arvostaisimme sitä yhteiskuntaa, jossa elämme , ja niitä palveluja, joita se tarjoaa. Silloin osaisimme myös suomalaisina ja kansalaisina arvostaa sitä kaikkea, mistä osa on joutunut luopumaan, jotta tulevilla sukupolvilla on tulevaisuus.

Ilmavoimien soittokunta, eli ”Tikkakosken bändi” aloitti konsertin Toivo Kärjen kappaleella Hiljainen kylätie, jonka Vellu Halkosalmi oli sovittanut lähes sotatantereen äänimaailmaan. Illan solistin Tomi Markkolan aloituskappaleen ”Taistelija” jälkeen konsertti jatkui rauhallisempien sävelten merkeissä. Esimerkkeinä kaunis kansansävelmä Yksi ruusu on kasvanut laaksossa, Kulkurin valssi, ja Äänisen aallot. Lempääläläisyleisön mielihyväksi ohjelmistossa oli myös Lempäälän oman maestron Rauno Lehtisen herkkä sävellys On hetki. Ja tietenkin vuoden 1996 tangokuninkaan bravurina ja sokerina pohjalla kuultiin suomalaisista suomalaisin tango, Unto Monosen Satumaa.

LC Lempäälä ja Lempäälän kunta olivat luoneet konsertille arvoisensa puitteet Hakkarin liikuntahalliin. Lions Club Lempäälän presidentti Ilpo Laineenoja ja konsertin ”primus motor” Ilkka Rautakorpi lahjoittivat sotaveteraaneille kuntoutukseen ja virkistykseen 4000€, ”nyt kun se vielä on mahdollista” presidentin sanoja lainaten. Lahjoitusta vastaanottamassa oli sotaveteraani Olli Hovi, 95 v, avustajanaan Lempäälän Sotaveteraanien puheenjohtaja, lions ritari Hannu Turkkinen. Lisäksi Lempäälän partiolippukunnat, Kyynärön Kiertäjät, Kanavan Vartijat ja Erä-Pirkot saivat LC Lempäälän toiminta-avustuksen, 800 € kukin lippukunta.

Hienosti järjestetyn konsertin kruunasi Johanna Pirttilahden ammattimainen juonto. Hänen kertomanaan tiedämme nyt, että Tomi oli suorittanut asepalveluksensa Tikkakoskella ja juontajan epäilyjen mukaan merkittävän osan tuosta ajasta Tomi oli viettänyt yhdessä Tikkakosken bändin kanssa, eli ensimmäistä kertaa ei yhdessä musisoitu.

Vuonna 1977 perustettu Ilmavoimien soittokunta on Suomen ainoa viihde- ja rytmimusiikkiin erikoistunut sotilassoittokunta. Musiikkimajuri Juhani Ketolan johdolla Big Band esitti komean kimaran meille suomalaisille rakkaita sävelmiä yhdessä Tomin kanssa. Yhteistyö sai isänmallisen päätöksen Jukka Kuoppamäen sävelin ja sanoin sininen ja valkoinen, värit ovat vapauden. Kukituksen ja aplodien jälkeen konsertti sai arvoisensa lopun Juhani Ketolan sotilaan äänellä laulaman Veteraanin iltahuudon myötä.

Teksti: Pekka Siitonen

Kuva: Ari Viidanoja