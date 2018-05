Asukkaat vastustavat kaavamuutosta

Kiitos paikallislehden toimittajalle hyvästä ja hoksaavasta jutusta 2.5. lehdessä. Juttu käsitteli kunnan järjestämää yleisötilaisuutta Hiiroksentien asemakaavamuutosasiassa. Lehden seuraavaan numeroon Kati Korkeakoski oli halunnut korjauksen mielestään virheellisestä tiedosta kaavamuutoksen alullepanijoiden lukumäärästä: ”ei yksi vaan kolme”.

Asian voi kuitenkin nähdä myös toisin. Vain yksi muutoksen virallisista hakijoista todella asuu alueella ja hänellä on omistuksessaan kaksi kolmesta tontista. Yhden tontin ostivat Kati Korkeakoski ja Antti Paavilainen yhdessä ( Kati Korkeakosken antama tieto LVS:n numerossa 29.11.2017). Yleisötilaisuudessa Korkeakoski kertoi ettei hänellä ole aikomusta muuttaa asumaan Paavilaisen kanssa yhdessä ostamaansa taloon. Ja koska he nyt hakevat kunnalta mahdollisuutta rakentaa alueelle kerrostaloja, niin tulkitsen että tontti-/talokaupalla on vain tarkoitus hankkia kaavamuutoksen hakijoille taloudellista hyötyä.