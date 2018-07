Tarja Korja laulaa markkinalavalla lauantaina

Turkulaisen takatukan paluuta joudutaan vielä odottamaan. Sen sijaan kiharat kasvattavat jälleen suosiota, ja niitä haluavat nyt myös nuoret naiset ja miehet. Näin kertoo lempääläinen

kampaamoalan ammattilainen Tarja Korja. Hän esiintyy lauantaina Kuokkalankosken Markkinoilla. Siellä Korjalla on saksien ja kamman sijaan kädessään laulumikrofoni.

Olet parturi-kampaamoalan yrittäjä. Miten kuumana ja aurinkoisena kesänä voi parhaiten pitää huolta hiuksistaan? Mitä haittaa auringosta voi olla?

– Hiuksia voi suojata aurinkotuotteilla, eli shampoilla ja hoitoaineilla. Hellehattu on myös joidenkin suosikki.

– Auringonpaahde on nyt tosi tulista, joten hiukset kuivuvat herkästi, ja varsinkin käsitellyt hiukset siitä kärsivät eniten.

Mikä hiuksissa nyt on muotia? Kihara vai suora? Väri? Lyhyt vai pitkä?

– Sekä että. Itse teen tänä päivänä kumpiakin tosi paljon, jopa nuoremmat naiset ovat innostuneet kiharoista. Ja hyvin hoidettu kihara on kaunista katseltavaa. Myös miehet ottavat nykyisin taas kiharoita, varsinkin päälliosaan, joka nykymuodin mukaan jätetään pitemmäksi.

– Väreistä pastellisävyt ovat tulleet tosi suosituiksi, ja monesti tehdään eriväriraitoja. Itse teen paljon värejä, joihin teen marmoriraitoja. Mukava pohjaväri ja siihen muutama folioraita matalalla hapetteella, tulee mukavan pehmeä väri.

– Hiusmalleja on nyt sekä lyhyttä että pitkää. Miehillä on suosittu malli, jossa reunat ovat tosi lyhyet ja päälliosa reilusti pitempi.

Ollaanko täällä kiinnostuneita hiusmuodista? Onko tässä eroja miesten ja naisten välillä?

– Kyllä täälläkin osataan olla kiinnostuneita hiusmuodista. Eroja en itse ainakaan ole paljoakaan huomannut.

Onko näköpiirissä aikaa, jolloin turkulainen takatukka (80-luku) on taas miehillä muotia?

– Heh, en tällä hetkellä itse ainakaan sitä näe, tosin joillekin sitä on tehty siitä saakka. On ihmisiä, joilla on mahtavat pyörtyväiset niskassa, ja silloin joko pidetään pitempää takatukkaa tai leikataan siiliksi.

Voitit sarjasi hiljattain Lempäälässä järjestetyssä karaokekilpailussa. Miten pitkään olet harrastanut karaokea?

– Olen laulanut pikkulikasta lähtien. Kerran eräs kanttori kysäisi kirkkokuoroon, mutta en kokenut kuorolaulua omakseni, vaan karaoke on ollut mulle se parempi tapa lauleskella. Karaokea olen tosiaan laulanut noin 20 vuotta.

Löytyykö kotoasi karaokelaitteet tai jokin soitin?

– Kyllä löytyy, mutta laite on varastossa, kun en enää saanut sitä toimimaan. Meinas että nyt loppuu hoilaus. Ravintoloissa olen sitten lauleskellut ja kavereiden luona, joilla on karaokelaitteet.

Mikä on lempimusiikkiasi? Onko joku tietty lajityyppi? Montako vinyyliä/cd:tä löytyy kotoasi?

– Tykkään monenlaisesta musiikista ihan hevystä klassiseen, kaikkea siltä väliltä.

– Vinyylilevyjä löytyy iso pino, taitaa joku olla avaamatonkin, ja cd-levyjä on parisen sataa.

Mitä kuuntelit teininä? Oliko sinulla jotain suosikkiyhtyeitä?

– Olihan mulla suosikkeja, kuten Elvis, Beatles ja Popeda. Tykkäsin kovasti myös Dannysta ja Armista sekä Tapani Kansasta.

Onko musiikkimaku muuttunut vuosien myötä? Jos niin kuinka?

– Olen alkanut tykätä klassisesta, johtuu varmaan vanhenemisesta…

Esiinnyt lauantaina 21. heinäkuuta Kuokkalankosken Markkinoilla. Onko kappaleet valittu? Miltä tuntuu päästä ison yleisön eteen esiintymään?

– Kappaleet on valittu, tutut ja turvalliset.

– Hiukan voi jänskättää, mutta olen niin monta kertaa karaokessa käynyt, että ehkä sen nyt kestän.

Kenelle haluat lähettää terveisiä?

– Toivotan ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille.