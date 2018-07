Grönlantilaisia Lempäälä soissa

Lempäälä soi -tapahtuman viimeinen kurssiviikko on alkanut. Tällä viikolla opettajana on Regina Glazunova Pietarista ja pääosa kurssilaisista huoltajineen on saapunut Nuukista, Grönlannista.

Viikon aikana on kolme konserttia. Tiistaina 24. heinäkuuta seurakuntatalossa on pianokonsertti, jossa soittaa Elizaveta Marchenko Pietarista. Ohjelmassa Haydnin, Lisztin, Beethovenin, Chopinin ja Tshaikovskin musiikkia. Keskiviikkona 25. heinäkuuta esiintyvät kirkossa kurssin opettaja Regina Glazunova tyttärensä Elizaveta Glazunovan kanssa. He soittavat viululla ja pianolla Ysaÿen, Mozartin, Schnittken, van Beethovenin ja Bartókin musiikkia.

Lauantaina on seurakuntatalossa kurssin päätöskonsertti.

Regina Glazunova toimii apulaisprofessorina valtiollisessa Rimski-Korsakov-konservatoriossa Pietarissa. Hän on myös saman oppilaitoksen kansainvälisten asioiden osaston päällikkö.

Hän toimii apulaisprofessorina myös instrumentaalimusiikin osastolla Venäjän valtion Herzenin mukaan nimetyn pedagogisen yliopiston musiikin, teatterin ja koreografian instituutissa. Hän on myös Harbinin musiikkikonservatorion kunniaprofessori.

Regina Glazunova valmistui kiitettävin arvosanoin valtiollisesta Pietarin konservatoriosta. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt sekä opettajana että kansainvälisten suhteiden hoitajana Rimski-Korsakovin konservatoriossa. Hän on esiintynyt useissa maissa omilla pianoresitaaleillaan, kamarimuusikkona ja orkesterien solistina. Regina Glazunova on toiminut pianokilpailujen tuomaristossa Italiassa, Ranskassa ja Venäjällä. Hänen oppilaansa ovat voittaneet kansallisia ja kansainvälisiä pianokilpailuja. Regina Glazunova on pitänyt mestarikursseja mm. Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Latviassa ja Kiinassa.

Elizaveta Glazunova on syntynyt Pietarissa 2001. Hän aloitti viuluopinnot 5-vuotiaana erityislahjakkaiden lasten koulussa Rimski-Korsakovin konservatoriossa professori Mikhail Gantvargin johdolla. Viime vuosina hän on osallistunut monille festivaaleille solistina ja soittanut myös orkesterien solistina Venäjällä, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Saksassa ja Suomessa. Hän on esiintynyt myös mm. Pietarin Filharmonian suuressa ja pienessä salissa, Mariinski teatterissa ja Moskovan musiikkitalossa. Hän on ollut Pietarin valtiollisen akateemisen sinfoniaorkesterin solistina kapellimestari Alexander Kantorovin johdolla. Hän on soittanut myös seuraavien kapellimestarien johdolla: Fabio Mastrangelo, Arkady Shteinlukht, Pavel Gershtein, Mikhail Golikov, Ilya Derbilov, Alexey Nyaga ja Raushan Yakupov.

Elizaveta Glazunova piti ensimmäisen soolokonserttinsa Suomessa 2009. Hänelle on myönnetty Vladimir Spipakov -säätiön stipendi. Hän on myös menestynyt erinomaisesti useissa kansainvälisissä viulukilpailuissa.