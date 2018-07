Vesilahden Liikenteeltä lahjoitus Vesauskodille

Vesilahden vanhainkodin palveluyksikkö Vesauskodissa oli keskiviikkona 25. heinäkuuta aihetta mansikkakermakakkukahveille. Talon asiakkaat sekä henkilökunta voivat nimittäin halutessaan jatkossa katsella vaikka vanhoja Suomi-filmejä tai järjestää tanssit, tuli tv:stä sitten mitä ohjelmaa tahansa.

Netti-tv:n sekä kotiteatterilaitteen hankinnan mahdollistaa paikallisen liikennöitsijän Vesilahden Liikenteen viime helmikuussa järjestämä hyväntekeväisyystempaus.

– Kampanjan idea oli yrityksen toisen omistajan, mieheni Juha Lehtimäen ajatus. Päätimme yrityksenä lahjoittaa hyväntekeväisyyteen kymmenen senttiä jokaiselta yhden kuukauden aikana ajetulta tilausajokilometriltä, selittää Vesilahden Liikenteen toimitusjohtaja Mirka Nurminen-Lehtimäki.

Helmikuussa tilausajokilometrejä kertyi ympäri maata yrityksen linja-autoilla yhteensä 7 722 eli lahjoituspotiksi muodostui muhkeat 772, 20 euroa.

Hankkeeseen kuului yrityksen Facebook-sivuilla pidetty kilpailu, jonka voittaja pääsi päättämään avustuskohteen. Kaikkien noin sadan tykkääjän joukosta voittajaksi valikoitui Leena Kurki Vesilahdesta. Onnettaren suosikki ei kauaa avustuskohdetta pähkäillyt.

– Olen käynyt Vesauskodissa laitosäänestyksen vaalitoimitsijana ja vieraillut aika monen asiakkaan huoneessa. Täällä asuu mukavia vesilahtelaisia, ja henkilökunta on aivan ihanaa, poerusteli Leena Kurki lahjoitustilaisuudessa valintaansa.

Hän oli yhteydessä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen kotihoidon esimieheen Kirsi Toivoseen ja kysyi, mikä Vesauskodissa olisi päällimmäisenä toivelistalla.

– Meillä on ollut sellainen tuntuma, että tästä asiakkaat tykkäävät. Uuden älytv:n ja kotiteatterin hankinta on sellainen lahja, josta on iloa ja hyötyä kaikille pitkäksi aikaa. Voimme jatkossa katsella Suomi-elokuvia ja laadukkaita luonto-ohjelmia isolta näytöltä tv:n ohjelmatarjonnasta riippumatta, sanoi Kirsi Toivonen.

– Meistä tämä on aivan huippujuttu. Olemme hirmu tyytyväisiä, että avustuspotti jäi paikallisesti käytettäväksi, kiittelee myös Mirka Nurminen-Lehtimäki.

– Nyt kun on asianmukaiset laitteet ja nettitv:stä pystyy katselemaan vaikka Yle Areenaa, aukeaa talon asukkaille aivan uusi ikkuna maailmaan, Kurki painottaa.

Pirkko Niinimäki ja Riku Salminen talon väestä esitteli lahjoitustilaisuudessa juhlakansalle vastikään hankittuja laitteita: peräti 49-tuumaista digi-tv:tä ja laadukasta soundbar äänentoistoa.

– Nämä asennetaan nykyisen television paikalle ja se vapautuu muualle, talon ”ict-vastaava” hoitaja Riku Salminen sanoo.