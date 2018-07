Viranomaisen antama metsäpalovaroitus on ehdoton tulentekokielto maastossa. Sitä on syytä kunnioittaa ja hyvin sitä on tänä kuivana ja kuumana kesänä valtakunnassa toteutettukin. Olemme toistaiseksi – ja nyt pitää koputtaa palamatonta puuta – säästyneet sellaisilta mittavilta metsä- ja maastopaloilta, jotka ovat kohdanneet muun muassa naapureitamme Ruotsia ja Venäjää sekä Kreikkaa.

Jo alkukesästä kärähti Lempäälässä Haapalammintien varrella, mutta se oli lopulta onneksi aika vähäinen palo näihin viimeaikaisiin verrattuna. Pyhärannakin metsäpalo saatiin aidsoihin suhteellisen nopsaan.

Avotulen teon rajoituksella pyritään siihen, että jokainen kiinnittäisi huomiota tulipalon välttämiseen. Turvallisuus lähtee teoista. Meidän kaikkien huolellisuudesta.

Pitkään jatkuneen helteen ja kuivuuden takia metsät ovat rutikuivia ja suurpalon mahdollisuus myös Suomessa on kasvanut.

Metsäpalovaroituksen aikana ei saa kulottaa eikä sytyttää avotulta. Pitää pitää mielessä, että pienikin kipinä riittää sytyttämään palon. Retkeilijöiden ja muiden maastossa liikkujien on pitäydyttävä nuotion sytyttämisestä. Myös metsätyötä tekevien on korostetusti muistettava huolehtia, ettei työkoneista aiheudu kipinöintiä.

Pihapiirit ovat kuivuneet taulaksi. Vaikka avotulen teon kieltäminen ei koskekaan maapohjasta eristettyjä piha- ja mökkigrillejä tai tiiliä tai kivisiä tulijoja, on pihakokin huolehdittava, ettei kesäkeittiöstä sinkoudu kipinöitä. Kertakäyttögrillien käyttö on kielletty metsäpalovaroituksen aikana.