Musiikillinen Nalleperhe viihtyy Ideaparkissa

Ti-Ti Nalle ja muu Nalleperhe muuttivat kesäkuussa Ikaalisten vanhasta Ti-Ti Nallen Talosta Ideaparkiin rakennettuun uuteen Ti-Ti Nallen Kotiin. Hahmojen luojana tunnetuksi tullut Riitta Korpela on tyytyväinen Nalleperheelle valikoituneeseen paikkaan.

– Kun julkistin sen, että nalleperhe muuttaa, 25 kaupunkia otti minuun yhteyttä. Meillä oli kuitenkin Lempäälän ja Ideaparkin kanssa siinä vaiheessa jo keskustelut käynnissä.

– Minusta tuntui, että täällä tehdään aidosti hyvää yhteistyötä. Minua miellytti myös se, että kunta haluaa edistää samaa arvomaailmaa, joka Ti-Ti Nalleperheellä on, Korpela kertoo.

Korpela pitää tarkasti huolen siitä, että hänen vaalimansa arvot, kuten lapsen kohtaaminen lapsen ehdoilla ja hyvät käytöstavat, toteutuvat Ti-Ti Nallen Kodissa. Hän rekrytoi itse suuren osan henkilökunnastaan.

– Haluan varmistaa, että esimerkiksi jokaisen nallen liikkuminen, käyttäytyminen ja elehtiminen on oikeanlaista. Minulle on tärkeää, että voin luottaa työntekijöihini täysin.

Uuden Ti-Ti Nallen Kodin myötä Korpela laajentaa yrityksen toimintaa. Syksyllä koulujen alettua Kodissa pyörähtävät käyntiin esimerkiksi vasta palkatun musiikkileikkikoulunopettajan musiikilliset leikkihetket ja soitonopetus. Korpela oli vahvasti mukana uuden kodin rakentamisessa, sillä hän suunnitteli ja piirsi sen pohjapiirustuksen itse. Ti-Ti Nallen Koti vuokraa tilaa Ideaparkilta.

– Rakensimme sisätiloihin ihan oikean talon. Uusi Nallekoti on hyvin samankaltainen kuin edellinen, ja niin sen pitääkin olla. Se on hirsitalo, jossa on valkoiset ruutuikkunat, katto ja pian myös piippu, kunhan se saadaan valmiiksi.

Vuokratilan 1000 neliömetriin mahtuvat Nallekodin ohella myös toisen Ti-Ti Nallen ympärillä toimivan yrityksen, Ti-Ti Tuotannon, toimistotilat ja suuri varasto. Säilytettävää Nalleperheellä riittää, sillä muutossa siirrettiin talosta toiseen 10 suurta rekka-autollista tavaraa.

Työntekijöitä Ti-Ti Nallen Kodissa on reilut 30. Lisäksi Ti-Ti Tuotannon leivissä työskentelee ajankohdasta riippuen enimmillään noin 40 henkilöä. Korpela itse on erikseen ilmoitettuina päivinä tavattavissa Nallekodissa, mutta pääosin nainen työskentelee omassa toimistossaan kotonaan Tampereella.

– Pidän huolen nalletoiminnan luovasta puolesta, joten tarvitsen työskentelyyni rauhaa. Pyrin silti käymään nallejen kodissa mahdollisimman usein.

Korpela on ilahtunut siitä, että yleisö näyttää löytäneen Ti-Ti Nallen uuden majapaikan puolen vuoden muuttotauon jälkeen.

– Asiakkaita on riittänyt, ja tuntuu hyvältä, että ihmisiä on tullut Oulusta ja Kuopiostakin saakka Lempäälään ihan meitä katsomaan.