Kuljun mies Teemu Koivunen tuorein lentopallon LeKi-kasvo

Lempäälän Kisan miesten ykkösarjan lentopallojoukkueen kokoonpano alkaa olla liki sataprosenttisessa koostumuksessaan. Tuorein LeKin sopimuspelaaja on 27-vuotias keskitorjuja Teemu Koivunen. Kuljussa parisen vuotta asunut Koivunen on ulottuva 197-senttinen pelaaja, joka tunnetaan loistavana joukkuepelaajana. Edellisen kauden hän pelasi Akaa-Volleyssa maan pääsarjassa.

– Mennyt liigakausi nousijajoukkue Akaassa oli aika vaativa ja raskas. Kesti oman aikansa, että into pelaamiseen syttyi. Nyt liekki roihuaa taas ja LeKi on sopiva sakki minulle, kommentoi Koivunen.

Koivusen juuret ovat Savossa eli Mikkelissä. Pääsarjaa hän pelasi useamman kauden ajan Rantaperkiön Iskussa, kunnes siirtyi kesällä 2015 Akaa-Volleyn riveihin. Haastava rakennusalan siviilityö ei oikein sallinut jatkamista ammattimaisessa liigassa.

– Alkukesän nautiskelin urheilemisesta tenniksen ja beach volleyn parissa sekä tekemällä pyörälenkkejä. Viimeiset viikot olen tehnyt kovaa kuntotreeniä tamperelaisella ulkosalilla. Nyt on hyvä hetki aloittaa myös lentiksen sisätreenit.

Lempäälän Kisalla on nyt 14 sopimuspelaajaa rosterissaan. Osa on mukana satunnaisemmalla osallistumistahdilla, mutta kokonaisuudessaan joukkueen rinki on varsin laaja ja laadukas.

– Kyllä tällä LeKi-nipulla taistellaan aivan ykkössarjan kärkisijoista, jos toki sarjasta on tulossa varmasti yksi kaikkien aikojen kovatasoisimmista, aprikoi Koivunen.

LeKin sopimuspelaajat ovat: Kasimir Luostarinen (passari), Kasper Pennanen (yleispelaaja), Tuomas Siirilä (yp), Tomi Perkiö (yp), Sauli Silpo (yp/kt), Sten Kruuda (keskitorjuja), Toni Laine (kt), Ossi Vesanen (kt/hak), Anssi Vesanen (hak), Jyri Niemi (libero), Teemu Uusitalo (lib), Joni Siermala (yp/lib), Niilo Nurmi (lib) ja Teemu Koivunen (kt/hak). LeKillä on farmisopimus Lempäälän Jyryn kanssa sekä mahdollisesti farmisopimus solmitaan myös Pälkäneen Luja-Lukon ja Akaa-Volleyn kanssa.