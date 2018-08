Sääksjärven kiertoliittymään taideteos

Lempäälän kunta ja Kiillon emoyhtiö Kiilto Family Oy elävöittävät Sääksjärven keskustaa uudistamalla Sääksjärven keskustan kiertoliittymän. Liittymän keskelle tulee virolaisen kuvanveistäjä Villu Jaanisoon taideteos.

Taideyhteistyön työnjako on selvä.

– Kunta hoitaa perustusten teon, infran ja pystytyksen sekä työmaahan liittyvät tiedotustoimenpiteet. Olemme erittäin otettuja siitä, että kunnan suurimpiin työnantajiin kuuluva Kiilto haluaa muistaa kotikuntaansa näin. Tästä muistamisesta on iloa kaikille kuntalaisille sekä monille ohikulkijoille, sanoo lomiltaan töihin palannut Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Edellisen kerran kunta ja paikallinen elinkeinoelämä olivat korkean profiilin kiertoliittymäyhteistyössä, kun Piipon entisen tehtaan viereen kohosi jättimäinen tikkataulu suurikokoisine tikkoineen muistona tehtaasta, joka valmisti muun muassa tikkatauluja. My way -nimisen teoksen lahjoitti vuonna 2012 Lempäälän kunnalle Elcoteqin omistajana tunnetuksi tullut Antti Piippo. Teos on runsaasti julkisia taideteoksia tehneen kuvanveistäjä Pekka Jylhän käsialaa. Sen hintalappu oli 250 000 euroa.

Vuonna 2014 Sääksjärven keskustaan rakennettu kiertoliittymän keskiosa purettiin jo maanantaina 30. heinäkuuta.

– Tarkkaa valmistumisaikataulua on vielä tässä vaiheessa vaikea sanoa, koska taideteos ja koko projekti on ymmärrettävästi aina uniikki. Tämänhetkisen tiedon mukaan teos olisi valmis syyskuussa, sanoo viestintäharjoittelija Anssi Toivo Kiilto Family Oy:stä.

Kiertoliittymään tulevalla taideteoksella halutaan Kiilto Family Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Soljan mukaan nostaa esille yritykselle tärkeitä arvoja.

– Taideteoksessa käytetään kierrätysmateriaaleja, jotka tukevat teoksen taustatarinaa ja viestiä. Teoksen teemassa korostuvat vastuullisuus ja ympäristö, jotka ovat Kiillon toiminnassa tärkeitä arvoja, Solja kiteyttää.

– Taiteen tukeminen on jo pitkään ollut luonteva osa Kiillon toimintaa. Viime syksynä järjestimme yhdessä Kuvataideakatemian kanssa taidekilpailun, josta päätyi lopulta viisitoista teosta Kiillon toimipisteisiin eri puolille Eurooppaa. Lempäälän toimipisteessäkin taidetta on näkyvästi esillä, Solja kertoo.

Nyt toteutuvan taideyhteistyön myötä taidetta haluttiin yrityksessä tuoda Lempäälässä esille myös Kiillon porttienulkopuolelle. Yhteistyöhön mukaan taiteilijana lähti kuvanveistäjä Villu Jaanisoo. Jaanisoo on tehnyt useita julkisia veistoksia Suomeen ja Viroon. Hänen tunnettuja teoksiaan ovat muun muassa Juice Leskisen muotokuva (1992), M/S Estonian uhrien muistomerkki Katkennut linja (1996) ja käytetyistä autonrenkaista työstetty kookas Kumiankka (2003).

– Taideyhteistyön idea on kytenyt kunnan ja Jaanisoon kanssa käytyjen keskustelujen myötä jo pitkään, ja on hienoa, että tässä on päästy nyt toteutusvaiheeseen, Solja toteaa.

Taiteilija ei tee taideteos kokonaisuutena valmiiksi suoraan paikoilleen nostettavaksi, vaan teosta työstetään vielä myöhemmin kiertoliittymässä sen asennusvaiheessa. Pohjatöistä vastaava Lempäälän kunta huolehtii järjestelyin siitä, ettei töistä aiheudu häiriöitä tai vaaraa liikenteelle.