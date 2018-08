Kuronen Laivakello-palkintoehdokkaaksi

Kotkan Meripäivien yhteydessä julkistettiin vuoden 2018 Laivakello-ehdokkaat. Ehdokkaana on Kirsti Kuronen Lempäälästä. Muut ehdokkaat ovat Jukka-Pekka Palviainen, Veera Salmi, Kalle Veirto ja Harri Veistinen. Myös Palviainen ja Veistinen ovat Pirkanmaalta.

Laivakello-palkinto (alkuaan Pertsa ja Kilu -palkinto) on nuortenkirjapalkinto, joka on jaettu vuodesta 1996. Lempääläläinen Sari Peltoniemi sai palkinnon vuonna 2014 monipuolisesta lasten- ja nuortenkirjatuotannostaan.

Palkinto jaetaan vuorovuosin Kotkassa ja Raumalla. Palkinto jaetaan 10. syyskuuta kotkalaisen kirjallisuuden päivänä.

Pääasiassa lasten- ja nuortenkirjoja kirjoittanut kirjailija Kirsti Kuronen on saanut vuonna 2005 Lempäälän kunnan kulttuuritekopalkinnon ja Kariston säätiön tunnustuspalkinnon. Vuonna 2011 Kuronen sai Topelius-palkinnon teoksestaan Piruettiystävyys. Kurosen Paha puuska on valittu Suomen edustajaksi kansainvälisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lukutaidon edistämisjärjestö IBBY:n kunnialistalle vuonna 2016, ja sille on myönnetty Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto vuonna 2015.