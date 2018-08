Lapset ja vanhukset teillämme

Koulut alkavat tällä viikolla. Opintiensä aloittaa tänä syksynä Lempäälässä ja Vesilahdessa taas suuri määrä ensimmäisen luokan oppilaita, joilla ei juurikaan ole vielä kokemusta liikkumisesta yksin liikenteessä. Se on syytä huomioida.

Molemmissa kunnissa perusopetuksen koulut aloittavat lukukautensa torstaina 9. elokuuta. Viimeistään silloin muiden tienkäyttäjien, erityisesti autoilijoiden, täytyy kiinnittää suurta huomioita koulumatkaansa taittaviin.

Vaikka tulevat ekaluokkalaiset ovatjo koulutiehensä huoltajineen ehtineetkin käydä tutustumassa, nuoret taivaltajat voivat koulumatkoillaan käyttäytyä hyvinkin yllättävästi – ampaista kevyenliikenteenväylältä vaikka ajoradalle asti perhosen tai sammakon perässä. Jarrupoljin siis valmiina.

Koulujen alkaessa kaikkien tiellä kulkevien on tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta siksikin, että kesä jatkuu ja sen myötä alueella on käynnissä isoja liikenteeseen vaikuttavia rakennustyömaita.

Lempäälän keskustassa Ryynikän alueella, jota myös Lemmon alueeksi kutsutaan, on meneillään kaksikin suurta työmaata. Uusi vanhusten vuokrakerrostalo on viimeistelyvaiheessa ja Lempäälä-talon perustuksia valetaan. Työmaa-alueet on valitettavasti niin onnettomasti blokitettu kevyeltä liikenteeltä, että Halkolantien ja Makasiinitien suunnasta kauppareissuilleen lähtevät vanhukset eivät pääse kulkemaan oikoseen Valkeakoskentien alta, vaan he joutuvat kulkemaan jalan ajorataa ja kiertoliitymää pitkin – rollaattoreineen ja kauppakasseineen.

Järjestely on pikaisesti korjattava.