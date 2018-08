Lastenhoitokurssi Lempäälässä

Pirkan opisto ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri järjestävät 11.9.–4.12. lastenhoitokurssin Lempäälässä. Kurssille ilmoittautuminen alkaa 16. elokuuta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille lastenhoidosta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia uutta ja kehittää käytännön työskentelytaitoja. Kurssin suorittanut nuori tai aikuinen voi hyödyntää opittuja taitoja esimerkiksi lastenhoitotyössä kotimaassa tai ulkomailla.

– Moni kurssin osallistujista haaveilee työllistymisestä alalle ja haluaa kokeilla, millaista lasten parissa toimiminen on. Osalla haaveena on lähteä au pairiksi ulkomaille tai tehdä lastenhoitotyötä osa-aikaisesti opiskelujen ohella. Oli mielessä sitten työskentely kotipaikkakunnalla tai au pairina maailmalla, MLL:n lastenhoitokurssin käyneet erottuvat edukseen työnhakijoiden joukosta. Lastenhoitokurssin jälkeen on mahdollista hakeutua myös MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajaksi, sanoo MLL:n lastenhoitotoiminnan koordinaattori Liisa Lindström.

– Lastenhoitokurssin voi sisällyttää myös joissakin lukiossa tai ammattikouluissa osaksi opintoja. Toisaalta yhtä hyvin kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi kummilapsen syntymään.

Lastenhoitokurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Tärkeitä aiheita ovat myös leikin merkitys lapselle sekä aikuisen taito kuunnella ja olla läsnä.

Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia, tutustutaan lasten erityisen tuen tarpeisiin sekä perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Myös itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat osa lastenhoitokurssia.

– Teorian lisäksi kurssiin kuuluu käytännön harjoittelu hoitajaa tarvitsevissa lapsiperheissä. Kurssilta saa monipuoliset eväät lasten kanssa toimimiseen niin henkilökohtaisessa kuin työelämässäkin, Lindström sanoo.