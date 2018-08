Elisabet Kapanen voittoputkessa – 10-vuotias pyöräilijälupaus voitti seitsemän SM-mitalia

Jo viime kausi oli pyöräilijälupaus Elisabet Kapaselle hyvä, hän kun polki kahden SM-mitalin veroisesti, mutta kulunut kesä on ollut kisamenestyksellä mitattuna vielä huikeampi.

10-vuotias lempääläinen on voittanut seitsemän rata- ja maantiepyöräilyn SM-mitalia.

Ratapyöräilyssä Elisabet otti kultaa N12-sarjan 500 metrin aika-ajossa ja kahden kilometrin takaa-ajossa. Pronssia hän vei N14-sarjassa kahden kilometrin takaa-ajossa ja 3 x 400 metrin joukkueviestissä. Maantiepyöräilyssä voitot tulivat N12-sarjassa viiden kilometrin aika-ajo- ja 20 kilometrin yhteislähtösarjoista. N14-sarjan 10 kilometrin aika-ajokisassa hän polki kolmanneksi.

Merkittävä kisavoitto tuli Ruotsista, jossa heinäkuussa järjestetyssä U6 Cycle Tour -kilpailussa Kapanen voitti 10-12-vuotiaiden kokonaiskilpailun.

– Se on kansainvälinen ja monipuolinen kilpailu lapsille. Lasten Tour de France, valmentaja-isä Seppo Kapanen kuvaa.

– Kuusi päivää ajetaan erilaisia reittejä ja ratoja. Elisabet ajoi alle 13-vuotiaiden sarjassa ja kovimmat haastajat olivat vuotta vanhempia. Hän voitti kuudesta etapista neljä, Seppo Kapanen sanoo.

Sääksjärvellä asuva Elisabet Kapanen ajaa UNIVERSA Cycling Teamissa. Hän aloitti kilpapyöräilyharrastuksen toissa syksynä ja on tähän mennessä kulkenut voitosta voittoon. Se on ollut kyllä tavoitekin alun pitäen.

– Treenaamme sen mukaisesti, että kisoissa käydään ja voittoja haetaan. Elisabet treenaa keskimäärin viisi kertaa viikossa, tyttärensä kanssa treenaava Seppo Kapanen toteaa.

– Seitsemän SM-mitalia on huikea määrä. Vaikka harrastajamäärät Suomessa ovat vähäiset, Elisabetin kisamenestys Ruotsissa kertoo, että hän on lahjakas ja kovassa kunnossa oleva tyttö. Hän on kovasti kehittynyt ja selkeää potentiaalia on, isä Kapanen sanoo.