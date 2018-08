Voimaa keskivartaloon, Ylämäki, ja muita kursseja

Pirkan opiston 124-sivuinen opinto-opas syksylle on jaettu kotitalouksiin Lempäälässä ja Vesilahdessa hyvissä ajoin ennen kursseille ilmoittautumisia, jotka alkavat 14.–16. elokuuta. Tarjontaa on runsaasti, erikoisuuksia myöten.

Näinä vaihtoehtoisten faktojen ja valeuutisten aikoina järjestetään Lempäälässä luento ajankohtaisesta aiheesta. Emeritusprofessori Markku Ojanen luennoi aiheesta ”Miksi valehtelemme?” Virta-kampuksella 18. syyskuuta.

Kuinkahan haasteelliseksi osoittautuu järjestää sieniretki näin kuivan kesän jälkeen? Sienikirjailija Lasse Kosonen vetää maanantaina 10. syyskuuta kolmen tunnin Koipitaipaleentieltä lähtevän retken, jolla etsitään herkullisimpia ruokasieniä ja vaarallisimpia myrkkysieniä.

Runsaassa kielitarjonnassa on valikoimaa. Lempäälässä on viisi englannin, viisi espanjan, kaksi ruotsin, kaksi suomen sekä italian, japanin, kreikan, latinan, ranskan, saksan, thain ja venäjän kurssit. Vesilahdessa voi opiskella englantia ja espanjaa – ja millä tavalla:

”Kokkaa espanjaksi – ¡Qué Aproveche!” -kurssilla Vesilahden yläasteen kotitalousluokassa pidetään lauantaina 17. marraskuuta espanjan kielen kurssi, jossa valmistetaan ruokaa suomeakin puhuvan espanjankielisen opettajan Aida Puente Toraño Wennströmin opastuksella. Kurssilla nautitaan yhteinen ateria espanjan puhumiseen harjaantumisen ohella.

Runsaassa musiikkitarjonnassa on musiikkipedagogi Mikko Leppäsen Lempäälässä vetämä koko lukukauden kestävä karaokekurssi, jossa laajennetaan omaa repertuaaria kannustavassa porukassa.

Muotoilija, keraamikko Heli Herrasen paperiposliinikurssilla valmistetaan tuikulle läpihohtava astia. Herrasen ”Koristeita egyptinpastasta” -kurssilla tehdään sisustuskoristelua turkoosiksi muuttuvasta savesta. Herrasen Lempoistenkoulun käsityöluokassa pidettävät kurssit löytyvät Kuvataide ja muotoilu -otsikon alta.

Vuoden käsityötekniikka on kirjonta. Tarja Matikainen vetää joka toinen viikko Vesilahden kirjastossa kokoontuvaa ”Kuukauden kirjonnat” kurssia. Erilaisin langoin erilaisiin pohjamateriaaleihin toteutetaan malleja, joiden pohjana on erityisesti Vesilahdessa tyypillisesti esiintyviä kasveja, puita, eläimiä, historiaa ja arkkitehtuuria.

Yli 63-vuotiaille tarkoitetulla tasapaino- ja kaatumisenharjoittelukurssilla Vesilahden yläasteella opetellaan fysioterapeutti Kirsi Tervosen johdolla harjoittelemaan turvallista kaatumista ja vahvistamaan tasapainon kannalta tärkeitä lihasryhmiä.

Pilatesta järjestetään Lempäälässä neljä ja Vesilahdessa kolme ryhmää. Joogaryhmiä on Lempäälässä 11 ja Vesilahdessa seitsemän. Kehonhuolto- ja venyttelyryhmiä on Lempäälässä seitsemän ja Vesilahdessa kaksi. Senioriliikuntaa on kahdeksan ryhmää Lempäälässä ja neljä Vesilahdessa.

Löytyihän runsaudensarvesta se oma ryhmäkin. Miesten liikuntakimara Virta-kampuksella kokoontuu torstai-iltaisin. Kuntohoitaja Johanna Virtasen vetämä puolitoistatuntinen treenikerta sisältää alkulämmittelyä, sählyä ja lihaskuntopiirin.

Pirkan opisto on Lempäälän, Vesilahden, Nokian ja Pirkkalan yhteinen, maamme suurimpiin kuuluva kansalaisopisto. Mikäli sen kurssitarjonnasta ei löydy itselle sopivaa, kannattaa katse kääntää pohjoiseen. Naapurissa Tampereella on parikin kansalaisopistoa, Tampereen seudun työväenopisto ja Ahjolan kansalaisopisto. Toisella suunnalla toimiva Valkeakoski-opisto on Valkeakosken kaupungin omistama oppilaitos, joka järjestää kursseja, luentoja ja tapahtumia lyhyen ajomatkan päässä Akaassa, Kangasalla, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella.