Uintikielto: Lempoisten uimavedestä on löytynyt noroviruksia

Lempoisten uimarannan vedessä on todettu olevan noroviruksia ja uimarannalle on asetettu uintikielto, Pirteva eli Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö tiedottaa.

Virusten arvellaan olevan syynä rannalla 30.7.–5.8. ilmenneisiin sairastumisiin.

Seuraavat vesinäytteet otetaan kaikilta Lempäälän kunnan virallisilta uimarannoilta 13. elokuuta. Uimakiellon päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Pirteva muistuttaa huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.

– Noroviruksia erittyy runsaasti viruksen takia ripuli- ja oksennustautiin sairastuneen henkilön ulosteisiin. Virus tarttuu herkästi suoraan henkilöstä toiseen tai saastuneen veden ja kosketuspintojen välityksellä. Yleensä sairaus on lievä ja paranee nopeasti. Virusta voi erittyä ulosteisiin vielä kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta joten käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Pitkän hellejakson takia ranta on ollut erittäin ruuhkainen ja veden lämpötila korkea. Mahdollinen saastumisen syy onkin uimareiden kautta tullut kontaminaatio.

Tulokset ovat nähtävillä rantojen ilmoitustauluilla ja internetsivuilla: www.pirkkala.fi/pirteva