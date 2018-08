Aina laukaisuvalmiin kuvaajan töitä esillä Lempäälässä

Kauko Keräsen, 64, kamerassa on aina valmiiksi asennettuna keskivertoasetukset. Valmius auttaa. Kun kuvaajan näköpiirin ilmaantuu ehkä vain se sekunnin murto-osan kestävä kuvauksellinen tilanne, hän ehtii ottaa siitä kuvan. Muut ehkä vielä räpläävät paikoilleen kameransa aukkoa ja valoherkkyyttä, kun tilanne voi olla jo peruuttamattomasti ohi.

Vaimonsa Raija Keräsen kanssa kaksi suomalaisen tangon Suomenmestaruutta omassa sarjassaan voittanut Keränen on valokuvatessaan samalla tavoin valmiina reagoimaan kohteeseensa kuin toisen rakkaan harrastuksensa, tanssin parissa. Siinähän kavaljeeri reagoi herkästi daamiinsa ja aistii musiikkia valmiina tekemään seuraavaan tanssiliikkeen. Kuvaajana Keräsen partneri on ympäröivä maailma, todellisuus. Se on sitä syvässä merkityksessä, sillä hän ei valokuvaajana ”tee kuvaa”, asettele tai puutu tapahtumien kulkuun. Sommittelun sijaan hän pyrkii olemaan tilanteen tullen hereillä. Tangomiehentilannetaju ratkaisee.

Keräseltä on esillä ”Kaukomatkaajan tarinoita” -valokuvanäyttelyssä Ideaparkin toisessa kerroksessa runsas, 49 työn kattaus miehen kuvista maailmamatkoilta ja suomalaisesta tangosta. Mukana on myös maailmalla palkittjua otoksia uran varrelta. Muutama työ hänellä oli Lempäälässä esillä myös viime syksynä muiden mestareiden ohella Suomen

Kameraseurojen Liiton

juhlanäyttelyssä.

Viimeisimmät 31 vuotta yrittäjä, suutarina ja tanssin ohjaajana työskennellyt Keränen kiinnostui kuvaamisesta vasta kymmenisen vuotta sitten ollessaan tanssikisoissa tuomarina. Hän näki siellä entisellä kisakaverillaan uuden järjestelmäkaverin.

– Otin sen käteeni, aloin tutustua laitteeseen ja siitä se alkoi.

Hän päätti ostaa oman kameran. Keränen kuvasi alkuun lintuja, maisemia ja ihmisiä. Kameraseuran jäsenenä hän ryhtyi osallistumaan kilpailuihin. Sittemmin palkintosade kuvista kansainvälisissä kilpailuissa on ollut melkoista: noin 70 kunniakirjaa ja 36 mitalia. Suomen kameraseurojen liiton eminenssikuvaajalla on lisäksi kuusi kansainvälistä arvonimeä.

Alumiinikomposiittilevyille vedostetut työt on jaettu kolmeen osioon, joista visuaalisesti vahva ensimmäinen keskittyy miehen eri puolilta maailmaa ottamiin kuviin. Otoksia on niin Suomen Lapista, Kroatiasta, Madagaskarilta kuin Sisä-Mongoliasta. Toinen kokonaisuus keskittyy tangoon. Kolmannessa osiossa on Keräsen eläinkuvia maailmalta, muun muassa kauniit otokset axis-kauriista Intiasta ja kolibrista Ecuadorista.

11. elokuuta alkanut näyttely on avoinna 30. syyskuuta saakka. Teokset ovat myynnissä.