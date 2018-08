Katsastuksessa noudatetaan tarkkoja sääntöjä

Lain mukaan jokainen liikenteessä käytettävä auto kuuluu katsastaa säännöllisesti. Lempäälän Autokatsastuksen Janne Tallgren neuvoo, miten katsastusasiat toimivat.

Jonkin asian hoitaminen ensimmäistä kertaa herättää usein epävarmuutta. Vaikka viranomaisten määräyksiin perustuva auton katsastaminen kuulostaa hankalalta, tilanne sujuu helposti katsastusasemalla, sillä kokenut henkilökunta tekee saman lukuisia kertoja joka päivä.

Katsastukseen tullessa auto parkkeerataan pihalle, ja ensimmäisenä mennään toimistoon maksamaan varattu katsastus etukäteen. Sen jälkeen voi vain istua odottamaan 20 minuuttia kestävän katsastuksen ajaksi. Lempäälän Autokatsastuksessa kahvihuone-odotustila on aivan katsastushallin vieressä, ja väliovesta pääsee hallin puolelle kurkistamaan, miten oman auton katsastus sujuu. Joskus asiakkaalle on hyödyllistäkin kuunnella kommentteja suoraan katsastuksen aikana.

– Me annamme samalla neuvoja ja lisätietoa auton kunnosta. Saatamme kertoa vaikkapa, että renkaat kelpaavat vielä, mutta pian ne kannattaa uusia. Näin asiakas saa rahalleen muutakin vastinetta kuin vain sen pakollisen katsastusleiman, Janne Tallgren selittää.

Katsastusmies tarkastaa järjestelmällisesti kaikki auton yksityiskohdat ja kirjaa tabletille ne asiat, joissa on huomautettavaa. Auto voi mennä katsastuksesta läpi joko puhtaasti tai huomautuksilla. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaalle kerrotaan, että lain mukaan tietyt viat kuuluu laittaa kuntoon, mutta korjauskehotusten noudattamista ei tarkisteta katsastuksessa uudelleen. Sen sijaan, jos auto hylätään, korjaamisen tarpeessa olevat yksityiskohdat on korjautettava, ja auto pääsee katsastuksesta läpi vasta huollon ja uuden tarkastuksen jälkeen.

Huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa autolle asetetaan ajokielto, jolloin sillä saa ajaa vain katsastusasemalta korjaamoliikken pihaan.

– Katsastajan tehtävä on puuttua negatiivisiin asioihin, sillä tarkoitushan on varmistaa, ettei kukaan kuole liikenteessä autojen vikojen vuoksi. Mutta kyllä me saatamme silloin tällöin kehuakin autoa asiakkaalle, Tallgren toteaa pilke silmäkulmassa.

Katsastuksessa autoissa todetaan eritasoisia kunnostuskohteita. Useimmiten löytyneistä vioista tai huonokuntoisista osista ei tarvitse olla huolissaan. Jos katsastaja päästää auton katsastuksessa läpi, korjauskehotuksillakin, autolla on turvallista ajaa.

– Kyllä me pidämme huolen siitä, että korjauskehotuksia saaneella autolla voi huoletta ajaa sen kuukauden, jonka sisällä laki edellyttää tekemään korjaukset. Koetamme aina kertoa asiakkaalle, mitkä viat ovat isoja ja mitkä vain sellaisia, että ne kuuluu säännösten mukaan korjauttaa jollain aikavälillä.