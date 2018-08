Poistolta välttyy tekemällä ilmoituksen PRH:lle

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä.

Poistouhan alla ovat kaikki ne yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen, joilla ei ole yrityskiinnityksiä ja jotka ovat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Poistomenettelyssä on mukana noin 12 000 toimimatonta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Lempäälästä poistomenettelyssä on 27 yritystä ja 15 asunto-osakeyhtiötä, Vesilahdesta yksi yritys ja yksi asunto-osakeyhtiö.

Jotta poistomenettelyssä mukana oleva yritys tai asunto-osakeyhtiö pysyy kaupparekisterissä, sen täytyy tarkistaa kaupparekisteritietojensa ajantasaisuus ja tehdä muutosilmoitus 30. elokuuta mennessä. PRH poistaa kaupparekisteristä ne poistomenettelyssä olevat yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, joilta ei tule ilmoitusta määräaikaan mennessä. Rekisteristä poistot tehdään syyskuussa 2018.

Viimeksi PRH poisti toimimattomia yrityksiä kaupparekisteristä elokuussa 2017. Silloin rekisteristä poistettiin noin 14 000 toimintansa lopettanutta yritystä.

Tänä vuonna PRH poistaa kaupparekisteristä toimimattomien yritysten lisäksi sellaisia (toimiviakin) osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät toimita tilinpäätöstään määräaikaan mennessä.

Rekisterin poistomenettelylistalla ovat Lempäälästä AHV Kurikka Oy, Fysioterapia Kati Rantanen, Herrer Oy, Ice Springs Oy, IHH Mescon, Kauppapuutarha Turunen, Kuljetus Helin Oy, Laitehuolto V. Matikka Ky, Lempotar, tmi Maija-Leena Kaikkonen, Luontaishoitaja Leila Ahtiala, masa Kielipalvelut, Metallityö Paasivirta, ML Zone, Musiikkikoulu Musisoi, Nosto ja Kuljetus Jani Rantanen, Parturi-Kampaaja Sanna Leväinen, Puheterapeutti Jaana Ahola, Rakennus/Saneeraus Make, Riimit, Sinisen kullan maa ky, Tmi J. Rimppi, Tmi Sanna Äikäs, Toiminimi Tiina Ainasoja, Traktorityö Petri Mäenpää, Tri Jouni Pitkänen, Verhoiluliike Timi Lahtinen ja VSM-Rakennuskolmio.

Asunto-osakeyhtiöistä Lempäässä poistomenettelyssä ovat As. Oy Kuljunperä, As. Oy Laurintupa, As. Oy Lempäälän helmi, As. Oy Lempäälän Hopepaju, As. Oy Lempäälän Iisakinapila, As. Oy Lempäälän Iisakinvuokko, As. Oy Lempäälän Metsäkukat, As. Oy Lempäälän Metsätähti, As. Oy Lempäälän Moisionpolku, As. Oy Lempäälän Niittykukat, As. Oy Lempäälän Peltopyy, As. Oy Lempäälän Sääksenkontu. As. Oy Lempäälän Sääksentupa, As. Oy Rikuntupa ja As. Oy Sääksjärven Helmi.

Vesilahdesta poistomenettelyssä ovat Lahjakamari Pia Paloniemi ja Asunto Oy Haapalahdenranta.