Kiihdytysajaja on hetken täydellisen vapaa

Aika ratkaisee ja lempääläisten Janne ja Heikki-Juhani ”Hexa” Koskisen harrastuksessa sekunnin kymmenyksen ero on jo merkittävä.

– Kerran olen hävinnyt kahdella tuhannesosalla, Hexa Koskinen hymähtää.

Kuljulaistaustaiset Koskiset harrastavat moottoripyörien kiihdytysajoja. Tiivistetysti kyse on siitä, kuka ajaa kilpamoottoripyörällä varttimailin, eli noin 402 metriä nopeimmin. Kärkiajat ovat Jannen ajamassa Pro Stock Bike -luokassa seitsemän sekunnin pintaan.

– Vaikka superautoja aina hehkutetaan, on kilpapyörä nopeampi. Pyörä kiihtyy yli kaksi kertaa nopeammin kuin esimerkiksi Ferrari f430, Janne Koskinen vertaa.

Aikaerot ovat sitä pienempiä mitä korkeammalle tasolle mennään. Ammattilaistasolla ei enää yksin riitä, että kuski on lahjakas tai päämekaanikko taitava.

– Kaikilla on jo ne vähän paremmat ja kalliimmat osat, ja koneiden suorituskyky on hiottu tappiin. Erot tulevat siitä, miten osaat lukea rataa ja analysoida dataa. Pienet erot ratkaisevat, Janne Koskinen vahvistaa.

Miehet ajavat kilpaa PM-tasolla, Janne Pro Stock Bike- ja Hexa Super Comp Bike -kilpaluokassa. Menestystä radoilta on tullut mukavasti. Jannella on nimissään muun muassa vuosien 2015 ja 2016 Pohjoismaiden mestaruus Super Gas Bike -luokasta. Ensi vuonna tarkoitus on alkaa ajaa Euroopan mestaruussarjaa.

– Meillä on hyvä kalusto ja tiimi. Tiimi on 2010-luvun menestyksekkäin, sillä meillä on kolme peräkkäistä Pohjoismaiden mestaruutta sekä useampi pienempi palkintosijoitus, Hexa Koskinen sanoo.

Ulkomaille lähdetään tietysti kilpailunhalusta, mutta osin myös pakon sanelemana. Suomessa on vain yksi kansainväliset mitat täyttävä rata, Kauhavalle elokuussa valmistunut uusi rata.

– Meillä on viitisentoista lähtöä kaudessa, ja ne ovatkin Suomessa ainoita tilaisuuksia päästä ajamaan, Janne Koskinen kertoo.

Kisapäiviin tiivistyy paljon ja ne ovat kuskille ja kolmen-neljän hengen tiimille työntäyteisiä. Esimerkiksi Pro Stock Bike -luokassa on paljon huoltotoimia, joiden kanssa työtä riittää kilpailupaikalla kilpailupäivän aamusta iltaan.

Myös kuski käy läpi monta työvaihetta ennen kuin pääsee lyömään kaasun pohjaan.

– Laskin kerran, että on kaksikymmentäyksi vaihetta siihen kun valot vaihtuvat ja päästetään kytkimestä. Seitsemäntoista niistä oli sellaisia, että jos teet jotain väärin, on mahdollista, että jotain kallista menee rikki. Lähdössä on onnistuttava ja siksi sitä harjoitellaankin, Janne Koskinen kertoo.

Kun pyörä on lähtenyt liikkeelle, sitä on haastavaa ohjata, eikä isoja korjauksia matkalla pysty tekemään.

Seitsemässä sekunnissa ehtii Janne Koskisen mukaan havainnoida yllättävän paljon.

– Se on samanlainen olotila kuin jos on ikinä ollut onnettomuudessa. Tuntuu, että aika hidastuu ja siinä havainnoi äärettömän määrän asioita. Jo lähdön jälkeen tietää, mitä asioita teki oikein tai väärin, Janne Koskinen kertoo.

Hän itse ehti toissa kesänä Alastarolla havaita kolaroivansa, ja päästi 1,3 sekuntia ennen törmäystä käden pois kaasulta. Pyörä osui silti 240 kilometrin tuntinopeudella valliin, minkä jälkeen Koskinen liukui 200 metriä pyörän perässä. Ranne, polvilumpio ja nilkka menivät palasiksi.

Onnettomuudesta on muistona titaanilevy ranteessa.

– Tää on motorsportia tää, Hexa vitsailee.

Raha tulee väistämättä esiin lajista puhuttaessa. Pyörät ovat itse koottuja, ja Koskisten mukaan Suomen tulli pitää huolen siitä, ettei halpoja osia ole.

– Kahdella tuhannella eurolla Yhdysvalloista saa ehkä neljä mäntää.

He arvioivat laittaneensa harrastukseen rahaa ”tuhottomasti”.

Uusi harrastaja sen sijaan pääsee halvemmalla. Raha ohjasi veljekset vuonna 2011 mukaan perustamaan omaa Street Racer-moottoriurheiluyhdistystä, jonka jäsenmaksulla harrastuksen syrjään pääsee edullisemmin.

– Iso syy yhdistyksen perustamiseen olivat lisenssihommat. Ajolisenssien saaminen tuntui rahastukselta ja tallipaikasta olisi pitänyt pulittaa tuhansia euroja. Joukossa on voimaa, joten nyt saamme esimerkiksi kalustohankinnat edullisemmin. Yhdistyksen perustamisen myötä helpottui myös esimerkiksi varainkeruu. On tullut yhteistyökumppaneita ja aineellista avustusta, kaksikko kertoo.

Mutta ei harrastuksessa Koskisten mukaan loppujen lopuksi ole rahasta. Siitä saa nautintoa.

– Jos tästä ei saisi jotain takaisinkin, tämä olisi loppunut ajat sitten. Tunne, mikä tulee sen jälkeen kun kytkimen liipaisee, on koukuttava, Janne Koskinen kuvaa.

– Et mieti mitään muuta kuin sitä. Se on olotila, tunne, että silloin on täydellisen vapaa. Se on lähellä sitä, mitä itämaisissa kulttuureissa harrastetaan. Lisänä tulee adrenaliini.

Kenestä kyse?:

Janne Koskinen on tällä hetkellä Pro Stock Bike -luokassa kaudella 2018 Euroopan tilastossa nopeimpana suomalaisena kolmannella sijalla ajalla 7,241s 291.90km/h. Kaudelle 2019 tavoitteena on osallistua Euroopan-mestaruussarjaan.

Heikki-Juhani ”Hexa” Koskisella on viime vuodelta EDRS Nordic Pro -sarjan hopeaa, tällä kaudella hän on kilpailemisesta tauolla ja rakentaa uutta kovemman kilpaluokan pyörää.