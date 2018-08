Satakunnan lennosto Pirkkalassa lähin palveluspaikka

Jos kaikki nappaa jetsulleen, inttinsä aloittavan Severi Toivosen tulevaan palveluspaikkaan ei ole linnuntietä metsän halki matkaa kuin runsaat seitsemisen kilometriä. Tietä pitkin ajaenkaan matkaa ei olisi kuin parikymmentä kilometriä. Sääksjärvellä Lempäälässä asuvan Toivosen ykköstoive palveluspaikaksi on nimittäin Satakunnan lennosto Pirkkalassa, jossa palveli myös hänen veljensä muutama vuosi sitten.

– Haluan kuljetuspuolelle siellä. Säiliöautonkuljettajana voisin suorittaa intissä yhdistelmäajokortin. Siitä olisi hyötyä myöhemmin työnhaussa, sanoo autonasentajaksi Tampereen seudun ammattiopistossa opiskeleva, vuonna 2000 syntynyt kutsunnanalainen.

Severi Toivosen koulu päättyy ensi vuoden kesäkuussa. Armeijapalveluksensa hän haluaisi aloittaa välittömästi sen jälkeen heinäkuun saapumiserässä.

Siitä tekee päätöksen kutsuntalautakunta, joka oli Lempäälän Ehtookodossa koolla keskiviikkona 22. elokuuta.

Lempäälästä otti kaksipäiväisiin kutsuntoihin osaa vuonna 2000 syntyneiden ikäryhmän 170 nuorta miestä. Vuotta aikaisemmin heitä oli noin 180. Koko joukosta vain muutamalle annettiin nyt kutsunnoissa lykkäystä, pääasiassa terveydellisistä syistä.

– Kaikki tulivat ajoissa paikalle. Yhtään partiota ei tarvinnut hälyttää. Näin Lempäälässä, kiittelee Pirkanmaan aluetoimiston päällikön sijainen, komentajakapteeni Timo Ikonen.

Kutsuntalautakunnan puheenjohtaja kapteeni Mikko Seppänen kehotti puhuttelemiaan nuoria miehiä olemaan jännittämättä ja tuomaan rohkeasti esille kaikki varusmiespalvelusta koskevat toiveensa.

– Tässä maassa meillä kaikilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Meillä on asevelvollisuus, jotta me pystymme puolustamaan tätä maata. Me miehet olemme asevelvollisia neljäkymmentäkolme vuotta; sen vuoden alusta kun täytämme kahdeksantoista vuotta sen vuoden loppuun kun täytämme kuusikymmentä vuotta, Ikonen muistutti.

– Varusmieskoulutuksesta saa paljon hyötyä. Siitä kannattaa ottaa kaikki irti – pilke silmäkulmassa. Fyysinen palvelus on helpompaa, kun huolehti kunnostaan. Palveluksen aikana kunto kohoaa keskimäärin noin viisitoista prosenttia.

– Asenne ratkaisee niin kuin kaikessa tekemisessä, hän vinkkasi hiljaiselle kuulijakunnalleen.

Koko päivän kestäneessä tilaisuudessa kullekin kutsunnanalaiselle annettiin lopuksi päätös palveluskelpoisuudesta, palvelun aloittamisajankohdasta ja -paikasta.

Lempäälän alueen asevelvollisista pääosa suorittaa palveluksensa Panssariprikaatissa Hattulassa. Yleisimmät palveluspaikat ovat myös Porin prikaati Kankaanpäässä ja Säkylässä ja Satakunnan lennosto Pirkkalassa. Myös erikoiskoulutusvaihtoehtoja on. Tilaisuudessa sai esittää toiveen halukkuudestaan suorittaa asevelvollisuutensa vaikkapa erikoisjoukoissa kuten muun muassa elektronisen sodankäynnin koulutuksessa Riihimäellä tai Suomen kansainvälisissä valmiusjoukoissa Porin prikaatissa.

Nyt kutsuntoihin osallistuneet astuvat palvelukseen vuosina 2019, 2020 ja 2021, pääosa vuoden 2020 tammikuussa.

Lempäälän kunnan tervehdyksen tuonut valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Päivi Söderström kertoi omasta kosketuksestaan armeijaan. Hänen isänsä lähti aikoinaan 17-vuotiaana vapaaehtoisena sotimaan. Henkilökohtaisesti hän oli kokenut tuskaa, kun silloinen poikaystävänsä, nykyinen miehensä joutui armeijaan.

– Kun oma poikani lähti armeijaan, vertasin sitä isäni sotaan lähtöön. He olivat suunnilleen samanikäisiä, mutta tilanne aivan erilainen.

Pirkanmaan aluetoimisto toimitti Lempäälässä kutsunnat 21.–22. elokuuta. Vesilahdessa kutsunnat toimitaan keskiviikkona 29. elokuuta.