Käytetty auto matkaa tehokkaasti uudelle omistajalle

Vuodesta 2010 alkaen Marjamäessä toiminut Novoset oli Ideaparkin lähialueen ensimmäinen autoliike. Vajaassa kymmenessä vuodessa ympäristöön on ilmaantunut toistakymmentä muutakin autokauppaa, ja sitä Novosetin toimitusjohtaja Petri Maunuksela pitää hyvänä asiana. Liikkeiden määrä lisää alueen tunnettuutta ja tuo lähistölle yhä enemmän kävijöitä.

Novoset on puhtaasti käytettyjen autojen liike. Myytävät autot ovat peräisin kolmesta kanavasta, joista keskeisin on autojen ostaminen vaihdossa asiakkailta, jotka haluavat päästä eroon vanhasta autostaan.

Novosetilla katselemasi houkutteleva auto on saatettu ostaa myös toiselta autoliikkeeltä. Maunukselan mukaan suurilta autoliikkeiltä hankittavia vaihtoautoja valikoidaan lähinnä sopivan hintaluokan perusteella.

– Eniten ostajia on alle 30 000 euron autoille, ja varastossamme olevien autojen keskihinta on noin 13 000 euroa. Maunuksela kertoo.

Kolmanneksi Novoset hankkii ulkomailta myytäväksi sellaista kalustoa, jota Suomessa on huonosti saatavilla, kuten vähäpäästöisiä hybridiautoja. Toisesta maasta saatetaan tuoda yksittäinenkin auto yksittäistä asiakasta varten. Yksittäisen tuontiauton tapauksessa Novoset välittää auton suoraan eteenpäin sen tilaajalle, eikä menopeli edes käy autoliikkeen varastossa. Näitä kauppoja tehdään muutamia kuukaudessa.

Novosetin varastossa on kerrallaan 150–170 autoa. Ennen kuin kukin auto päätyy ostajien nähtäväksi ja kaupanteon kautta uudelle omistajalle, se käy läpi tiukan prosessin.

– Me aloitamme siitä, että tarkastamme auton läpikotaisin ja lähetämme sen tarvittaessa huoltamoon. Olennaiset epäkohdat laitetaan kuntoon, mutta auton hintaluokasta riippuen aivan kaikkea ei ole tarpeen uusia viimeisen päälle. Tärkeää on harkita, millainen esteettinen epätäydellisyys harmittaa asiakasta minkäkin hintaisessa autossa, ja minkä asiakas taas hyväksyy, Maunuksela selittää.

– Ainakin yhdeksän kymmenestä autosta on niin hyväkuntoisia, että ne pääsevät tänne tultuaan suoraan pesuun, hän jatkaa.

Mahdollisten korjausten jälkeen myyntiin laitettava menopeli pestään läpikotaisin, vahataan ja raikastetaan. Tavoitteena on laittaa auto mahdollisimman siistiin ja tyylikkääseen myyntikuntoon.

Seuraavaksi myyjä ottaa autosta valokuvat ja tekee myynti-ilmoituksen, jossa kuvaillaan tarkasti ja totuudenmukaisesti auton kunto. Asiakkaalle internetissä tarjottu tieto on nykyään automyynnissä kaikki kaikessa.

– Yhä useammin asiakas tulee katsomaan autoa paikan päälle vasta juuri ennen kaupantekoa vahvistaakseen jo tekemänsä ostopäätöksen.

Maunukselan mukaan hankinta- ja myyntiprosessin ripeys on Novosetin valttikortti. Myynti-ilmoitus julkaistaan noin viikon kuluessa siitä hetkestä kun auto on ostettu. Autojen keskimääräinen myyntiaika on 24 vuorokautta.

– Hinta on netissä käytävässä autokaupassa määräävä tekijä, joten me pysyttelemme aina autokauppasivustojen hakutuloksissa ylimpien eli edullisimpien joukossa. Sen lisäksi meillä ei ole muuta keinoa kasvattaa tulostamme, kuin lisätä tehdyn työn määrää ja nopeuttaa myyntiä.