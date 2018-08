70 vuotta täyttävä Katepal laajentaa tuotantotilojaan

Lempäälässä toimiva Katepal Oy laajentaa parhaillaan toimitilojaan Katepalintien varressa. Toimitusjohtaja Mikko Pellinen kertoo, että tehtaalle rakennettava laajennusosa on laajuudeltaan noin 2 000 neliömetriä. Tien viereen sijoittuvasta laajennusosasta tulee nykyisiä tuotantotiloja

hieman korkeampi.

– Tämä on Katepalille iso investointi. Kysymys on useammasta miljoonasta eurosta. Me täällä Katepalilla olemme tyytyväisiä omistajien tulevaisuuden uskoon, ensi vuonna 70 vuotta täyttävän tehtaan toimitusjohtaja sanoo.

– Tuotantotilaa tulee lisää. Nyt on tehty maanrakennustyöt. Syyskuun alussa rupeaa nousemaan seinää elementtiasennuksina. Marraskuussa hanke on vesikattovaiheessa. Sisätöitä ja koneenasennuksia tehdään vielä sen jälkeen siten, että valmista on ensi keväänä.

Rakennusurakka alkoi kesäkuussa. Tehtaan laajennuksen urakoitsijana toimii tamperelainen AW-Rakennus Oy.

Katepalintiellä on työmaan aikana käytössä tehtaan kohdalla vain toinen ajokaista. Väliaikainen liikennejärjestely liikennevaloineen on käytössä marraskuun loppuun saakka.

Työt ovat sujuneet Pellisen mukaan hyvin. Palautetta on tullut vain vähän, sekin lähinnä paalutuksesta.

– Siitä aiheutui lyhytaikaista meteliä lähiasutukselle. Äänekkäät työvaiheet ovat nyt takanapäin, sanoo Pellinen pahoitellen rakentamisesta lähiseudulle aiheutunutta haittaa.

Katepal Oy on Suomen johtava bitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmistaja. Se on perustettu vuonna 1949.

Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Lempäälässä Herralanvuolteen rannalla moottoritien ja rautatien välissä.

Katepal Oy:n päätuoteryhmiä ovat styreeni-butadieeni-styreeni-elastomeeri- eli SBS-kumibitumipohjaiset rullatavarat, kattolaatat, sivelyaineet ja pakattu bitumi. Perinteisistä ”kattohuovista” on vuosikymmenten tuotekehittelyssä tullut nykyaikaisia kestäviä ja käyttäjäystävällisiä kumibitumikermejä ja kattolaattoja.

Katepal Oy:n liikevaihto oli 37,1 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yritys työllisti 89 henkilöä.