Ajan laulaen kaupunkiin

Eppu Normaalin ajattomasta suosiosta kertoo se, että faneja löytyy läpi sukupolvien. Jokin muukin kuin musiikkimaku yhdistää eri-ikäisiä faneja. Se on yllättäen autoilun ja Eppujen biisien laulamisen vastustamaton yhdistelmä matkanteon ratoksi.

– Minuun kolahti Mutala-albumi ja etenkin sen akustisuus, kertoo Mirka Sirén, 25, joka itsekin soittaa kitaraa ja laulaa.

Nainen muistelee, että elettiin vuotta 2011, kun albumi ilmestyi ja siltä löytyi biisejä, joita kuulee harvemmin radiossa. Mutala-levyn ehdoton helmi on “Kun jatsia kuunneltiin”. Siitä muodostui juuri ajokortin saaneen Sirénin ja hänen ystävänsä yhteinen kesärallatus automatkoille. Matkat sujuvat edelleen laulaen.

– Autossa soi melkein aina Eput, ja laulan mukana.

Eput raikaavat myös kotitöitä tehdessä ja lenkkeillessä, mutta eivät kuitenkaan ihan taukoamatta.

Sirén avioitui viime kesänä. Vihkitilaisuus kirkossa ei sujunut ihan yllätyksittä. Kirkkokansa pyyhki kyyneliä, kun kaaso Kirsi Salo tulkitsi Mari Nymanin kitaran säestyksellä koskettavasti “Joka päivä ja joka ikinen yö”. Morsiamen hääjännitystä kaunis laulu kuitenkin rauhoitti.

Sirén kertoo, että häiden juhlapaikka valikoitui osaksi suosikkialbumin perusteella. Häävalssia tanssittiin Mutalan seurantalolla.

Sirén on lähtöisin Ylöjärveltä ja kertoo, että Epuissa vetoaa erityisesti sanoitusten huumori – ja Martin charmi. Sillä, että bändi on kotoisin samalta paikkakunnalta, ei ole niinkään merkitystä. “Yöjuttu” on naisen fiilistelybiisi. Erityisesti sen kitarasoundi miellyttää.

Tarja Piipon, 50, iloinen kesämuisto Eppu Normaalista on 1980-luvun alkupuolelta.

– Pyöräilimme kaverin kanssa mökille Hämeenkyröön. Pyörän ritsillä oli mankka ja kasetilla raikasi “Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset”.

Hämeenkyrön vaativat mäet poljettiin ihan ohimennen biisin tahdissa. Tuohon aikaan Piippo fanitti Suomi-rockia laidasta laitaan Dingosta Juiceen ja Epuista Popedaan. Eput ovat kulkeneet matkassa läpi elämän. Nostalgiaa äänessään nainen esittää Epuille toiveen:

– Tulisipa heiltä vielä lisää musiikkia.

– “Tahroja paperilla” ja “Vihreän joen rannalla” ovat suosikkibiisejä. “Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset” tuo mieleen yläasteajat. Viimeisimmistä “Suolaista sadetta” on ihana. Sanoitukset ja soundi kolahtavat.

Piippo oli nuorena aktiivinen kilpaurheilija Ylöjärven Ryhdissä ja Kankaantaan Kisassa. 1990-luvulla kisoihin reissattiin seuran pikkubussilla ja kisafiilistä nostatti “Urheiluhullu”.

Eppu Normaalin musiikki on kuulunut oleellisena osana sittemmin myös Piipon perheen automatkoihin.

– Kun lapset olivat pieniä ja ajettiin pohjoiseen, niin kuunneltiin Eppuja. Lapsetkin osasivat kaikki biisit ulkoa, Piippo nauraa.

– Haaveeni on, että pääsisimme yhdessä lasten kanssa Eppujen konserttiin.

– Kuuntelen Eppuja usein autolla ajaessa ja laulan mukana, hän tunnustaa Sirénin tavoin.

Piippo laskee, että on miehensä Topin kanssa käynyt noin parillakymmenellä Eppujen keikalla. Pian häidensä jälkeen Piipot tekivät saaristokierroksen ja reissulle osui sopivasti Ankkarock, jossa he pääsivät kuin juhlan kunniaksi kuuntelemaan ja tapaamaan suosikkibändiään.

Toinen onnellinen keikkamuisto on viimeisestä Räikkärockista vuonna 2012, jossa Eput olivat pääesiintyjä.

Bändi on kulkenut Piipon mukana erilaisissa elämäntilanteissa – myös vastoinkäymisissä.

Tuolla keikalla onkin aivan erityinen merkitys naisen elämässä.

– Se oli hieno ilta. Pystyin pitkästä aikaa liikkumaan musiikin tahdissa.

– Myös Ratinan 40-vuotis-konsertti, jossa Tampereen Filharmoniakin oli mukana, oli vaikuttava.

Pariskunnat Sirén ja Piippo saapuvat Ylöjärvelle seuraamaan patsaan julkistamistilaisuutta.

– Se on ansaittu maamerkki, sanoo Mirka Sirén painokkaasti ja toivoo, että Eput esiintyisivät tilaisuudessa.

Kannattaa olla kuulolla, kun näkee Sirénin tai Piipon auton ratissa. Eppujen klassikoita saattaa ohimennen kuulla aiemmin julkaisemattomina versioina.