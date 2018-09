Kylän oma kultakurkku lavalla Harjulafesteillä

Monikaan ei ole tiennyt, että Vesilahdessa asustelee heavy- ja rockmusiikin lahjakas laulaja Jari Tiura. Kotikonnuilla Tiura haluaa varmasti olla enemmän naapurin Jari kuin maailmallakin mainetta niittänyt laulaja.

Nyt Ylämäen nuorisoseuran järjestämä tapahtuma Harjulafest on saanut lauantain pääesiintyjäksi Tiuran bändinsä kanssa. Kannattaa lähteä kuuntelemaan. Tiuran ääni soi taidokkaasti niin matalalta kuin korkealta ja bändi soittaa .

Tiura on toiminut vokalistina muuna muassa Michael Schenker Groupissa. Tiura lauloi suurimman osan yhtyeen Tales of Rock N’ Roll levyn (2006) kappaleista ja kiersi yhtyeen keulilla vuoden 2006-2007 Euroopan, Aasia, Yhdysvaltojen ja Japanin kiertueella.

Jari Tiura esittää keikoillaan omaa tuotantoaan, esimerkiksi biisejä uusimmalta levyltään King of Lions, sekä kaikkien tuntemia cover-klassikoita.

Harjulafest on ensi viikonloppuna järjestettävä tapahtuma, joka nimensä mukaisesti järjestetään legendaarisessa Harjulassa.

Perjantai-iltana saa itse esiintyä karaoke-estradilla tai tulla kuuntelemaan muiden laulamista. ”Karaoke on kaikille” on motto, joka varmasti on karaoken suosion takana. Jokainen saa omalla persoonallisella tavallaan laulaa ja eläytyä mikin varressa.

Lauantai-iltana lavalle nousee kolme bändiä. Tiuran bändiä lämmittelee alkuillasta vahvasti vesilahtelaisia juuria omaava Circle Tone ja suomirokin covereita soittava Massahurmaajat.

Teksti: Noora Kylliö

Kuva: Mikko Vares