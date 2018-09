Kolme erilaista ehdokasta Vesilahden kunnanjohtajaksi

Vesilahden kunnanjohtajan valintaprosessissa loppusuoralle päässeet Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala, Pirkanmaan liiton projektipäällikkö Riku Siren ja Pälkäneen kunnan hallintojohtaja Tuomas Hirvonen olivat maanantai-iltana viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten tentisssä.

Yläasteen auditoriossa pidettyä paneelia veti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Lumia, joka esitti ehdokkaille myös kuntalaisilta tulleita, monipuolisia kysymyksiä.

Jo tilaisuuden alusta kävi selväksi, että ehdokkaat ovat kaikki yhtäältä hyvin soveltuvia tehtävään ja toisaalta persoonina varsin erilaisia.

Ohessa ehdokkaiden omat esittelyt siitä, miksi juuri heidät tulisi valita tehtävään.

Tuomas Hirvonen:

– Hyvä joukko asiantuntijoita omasta väestä lähtien on käynyt tekemässä taloustoimenpiteitä, joilla saadaan kunta kuntoon. Nyt on elinvoiman kehittämisen aika eivätkä perustoimenpiteet enää riitä. Siinä te tarvitsette rohkeaa näkemystä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Minulla on tähän ammattiin täsmäkoulutus ja riittävät valmiudet toimia kuntataloudessa, henkilöstöhallinnossa, kaikessa mitä tarvitaan. Näen, että mikään kunta Suomessa ei voi kehittyä ilman räväköitä ideoita. Minä esittelen niitä teille ja valtuusto päättää mihin suuntaan mennään. Jos haluatte muutoshenkisen, rohkean johtajan, tässä minä olen.

Anne Heusala:

– Olen hyvin motivoitunut ja tiedän minkälaiseen kuntaan olen hakemassa. Olen oikea henkilö jatkamaan nykyisen kunnanjohtajan hyvin viitoittamaa tietä. Osaamiseni kunta-alalta tuo teille lisäarvoa. Minulla on vahvat valtakunnalliset verkostot ja paljon tuttuja toimijoita, joita voin hyödyntää kunnan eteen. Edunvalvonta lisääntyy ja tuon kunta-alan henkisen pääomani Vesilahden hyväksi. Haluan olla keulakuva ja näkyvä hahmo myös kuntalaisten suuntaan. Uskon Vesilahden tulevaisuuteen ja uskon myös, että yhdessä voimme vahvistaa kunnan vahvuuksia ja löytää uusia ratkaisuja.

Riku Siren:

– Minulla on kirkas ajatus siitä maailmasta, missä Vesilahti toimii, millaisissa verkoissa se on ja millaisessa kilpailutilanteessa kunta tulee toimimaan. Minulla on tahto jakaa tätä näkemystä ja tilannekuvaa. Homma perustuu yhteiselle ymmärtämiselle. Jos meillä kaikilla on yhteinen tilannekuva, todellisuus ja riittävä yksimielisyys, haluaisin olla rakentamassa sitä kuvaa ja vaihtoehtoisia reittejä, millä mennään eteenpäin. Se on minun missioni. Yhteisen tilannekuvan pohjalta yhdessä ennakoiden mennään eteenpäin kohti tulevaisuutta. Minun kokemukseni, persoonani ja näkemykseni voivat toimia verkoston yhteensaattajina.

LVS lähetti paneelin suorana livestriiminä. Katso tallenne paneelista ja valitse oma suosikkisi:

https://livestream.com/accounts/10576586/events/8346238/videos/179787303