Aurinkolinna ja Saturanta kärsivät sisäilmaongelmista

Lempäälän Aurinkolinnan ja Saturannan päiväkodeissa on havaittu sisäilmaongelmia. Suoritetuissa sisäilmatutkimuksissa kiinteistöissä on havaittu muun muassa kohonneita kosteuspitoisuuksia.

Aurinkolinnan päiväkodissa ilmanlaatua ovat heikentäneet etenkin ulkoseinä- ja sokkelirakenteiden laajat kosteus- ja mikrobivauriot sekä alapohjan ryömintätilan kosteusongelma. Saturannassa on muun muassa alapohjarakenteisiin noussut kapillaarisesti kosteutta rakennuksen alapuolisesta täyttömaasta.

Aurinkolinna on valmistunut vuonna 1991 ja Saturanta vuonna 1986.

– Aurinkolinnan alla maa on vuosien saatossa painunut ja sokkelista on tullut isompi. Se on tuonut mukanaan ongelmia, Lempäälän yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa kertoo.

– Saturannassa ei ole yhtä suurta korjauskohdetta, vaan siellä on monta asiaa, mitkä pitää korjata, hän sanoo.

Päiväkodeille on tilattu korjaussuunnitelma.

– Konsultilta tilatun korjaussuunnitelman tekeminen on käynnissä. Sen valmistuminen kestää useampia kuukausia. Työterveyslääkärin arvio on, että korjauksia voidaan odottaa. Osa korjauksista tultaneen tekemään ensi kesän aikana, jolloin päiväkodit ovat kiinni, Levonmaa arvioi.

Tutkimusraportit valmistuivat kesäkuussa ja vanhempia on tiedotettu asiasta elokuussa. Aurinkolinnan päiväkodin perheille järjestettiin sisäilmatutkimuksen tuloksista tiedotustilaisuus torstaina 6. syyskuuta ja Saturannan päiväkodilla on tarkoitus järjestää vastaava tilaisuus ensi viikolla.

– Akuuttia terveydellistä vaaraa sisäilmaongelmista ei ole. Jos henkilöstöllä tai lapsilla on sisäilmaoireita, ohjaamme heitä kääntymään lääkärin puoleen, Tiia Levonmaa toteaa.