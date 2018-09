Lempäälän uusi visuaalinen ilme julkistettiin

Lempäälän kunnan #kyllä -strategiaa ja edistyksellisyyttä kuvataan uudella visuaalisella ilmeellä. Ilme julkistettiin perjantaina 7. syyskuuta #Kylläpäivässä.

Visuaalinen ilme tulee näkyviin Lempäälän kunnan palveluissa syksyn aikana ja siihen siirrytään vaiheittain.

− Lempäälän uutta kuntastrategiaa tuodaan aktiivisemmin esiin ja sen myötä kehitetään myös viestintäämme. Uusi visuaalinen ilme näyttää nyt siltä, mitä haluamme olla – Kunta joka sanoo kyllä, kertoo kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Uuden logon E-kirjain on luotu kolmesta aaltoviivasta, jotka kuvastavat vesistöä, luontoa, elinvoimaista ja kehittyvää kuntaa. Värimaailma on hillitty mutta raikas tummansininen, turkoosi ja vihreä. Lempäälän kunnan uudistuneen ilmeen on suunnitellut Kaski Agency.

− Perinteistä vaakunaa ei kuitenkaan unohdeta, vaan sitä käytetään

arvokkaissa ja virallisissa yhteyksissä, muistuttaa kunnan tiedottaja Jenni Hellqvist.

Aiempi Lempäälä on lähellä -logo otettiin käyttöön vuonna 1995. Uutta tunnusta etsittiin tunnuskilpailulla kevään 2018 aikana ja kunnanhallitus teki päätöksen tunnuksesta 4. kesäkuuta.

Uudistuksen yhteydessä julkistettiin myös palautekanava kuntalaisille. Lempäälän kuntastrategian keskiössä on kuntalainen. #kyllä tarkoittaa parempaa palvelua, vuorovaikutusta ja ratkaisujen etsimistä yhdessä.

− Haluamme kehittää Lempäälää ja tähän työhön tarvitaan kaikki mukaan,

innostaa Heidi Rämö.