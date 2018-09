Omaisen sana julkisesta terveydenhuollosta

Olen todennut kuinka julkinen terveydenhuolto TAYSissa ja Lempäälän terveyskeskuksessa toimii.

Ensin on verikokeet, jossa odotusaika lasketaan minuuteissa, sitten on erikoislääkäri toisensa jälkeen

joka kuuntelee, tukee ja ymmärtää, niin syöpäsairasta vaimoa kuin minuakin. On hoitajat, jotka selittävät toimenpiteitä maallikolle juurta jaksain. On heräämön henkilökunta, joka valaa uskoa leikkauksen parantavaan voimaan.

On ambulanssihenkilökunta, joka lapsenlapsia pelästyttämättä hoitaa ensihoidon. On Lempäälän terveyskeskuksen sairaalan uskomaton henkilökunta, jolla oli aikaa olla vaimoni vierellä, hoitaa ja huolehtia ja tehdä hänen viimeisistä päivistään kivuttomat. Puolisona sain myös uskomattoman hyvää huolenpitoa.

Ruusuja siis jokaiselle julkisen terveydenhuollon edustajalle, joita olen vaimoni kahdeksan vuoden syöpäsairauden aikana tavannut Teitä on paljon.

Te ansaitsette suuret kiitokset!

Topi Koivuniemi