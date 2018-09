Kadonneille kuville löytyi omistaja

Lempäälän-Vesilahden Sanomien toimituksen kirjanvaihtopisteeseen jätetyn kirjan välistä löytyi yhdeksän valokuvaa, joille etsittiin taannoin (LVS 19.9.) omistajaa.

Etsintäkuulutus huomattiin, ja lempääläinen Riikka Reini tuli noutamaan kuvia torstaina 20. syyskuuta LVS:n toimituksesta. Kuvissa on Reini ja hänen sukulaisiaan.

– Tampereella asuva setäni, joka hänkin näkyy jutun kuvassa, otti minuun yhteyttä kuvien tiimoilta. Näin myöhemmin itsekin jutun lehdestä.

– Oli mukava yllätys nähdä oma lapsuudenkuvansa lehdessä, Reini nauraa.

Reini on kuvassa noin 10-vuotias ja vierellä on hänen Saksassa asuva serkkunsa. Kuva on kaiketi otettu mökillä Lempäälän Mattilassa.

Se, miksi kuvat olivat kirjan välissä kulkeutuneet kirjanvaihtopisteelle, on Reinille arvoitus. Nyt niiden paikka kuitenkin on visusti valokuvakansiossa.