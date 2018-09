Yllätystulos! Valtuusto äänesti Tuomas Hirvosen kunnanjohtajaksi

Vesilahden kunnanvaltuusto äänesti illalla tulevasta kunnanjohtajasta. Ennakkoon odotettiin, että Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala valitaan tehtävään. Heusala oli valintaryhmän ykkösehdokas.

Valinnasta järjestettiin suljettu lippuäänestys. Tulos oli äärimmäisen tiukka. Anne Heusala sai 10 ja Tuomas Hirvonen 11 ääntä. Näin Hirvonen valittiin uudeksi kunnanjohtajaksi.

Näin Pälkäneen kunnan hallintojohtajana toimiva, tuleva Vesilahden kunnajohtaja Tuomas Hirvonen perusteli aiemmin pidetyssä ehdokaspaneelissa, miksi hänet pitäisi valita tehtävään.

– Hyvä joukko asiantuntijoita omasta väestä lähtien on käynyt tekemässä taloustoimenpiteitä, joilla saadaan kunta kuntoon. Nyt on elinvoiman kehittämisen aika eivätkä perustoimenpiteet enää riitä. Siinä te tarvitsette rohkeaa näkemystä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Minulla on tähän ammattiin täsmäkoulutus ja riittävät valmiudet toimia kuntataloudessa, henkilöstöhallinnossa, kaikessa mitä tarvitaan. Näen, että mikään kunta Suomessa ei voi kehittyä ilman räväköitä ideoita. Minä esittelen niitä teille ja valtuusto päättää mihin suuntaan mennään. Jos haluatte muutoshenkisen, rohkean johtajan, tässä minä olen.