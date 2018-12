Museorakennuksen tuhon syy: Tahallinen tai tahattomasti aiheutettu tulipalo. Silminnäkijähavaintoja kaivataan.

Vesilahden Pappilantiellä, Pappilan pihapiirissä sijainnut kirjailija Oiva Paloheimon taiteilijakoti ja museo tuhoutui 29. marraskuuta tulipalossa maan tasalle.

Poliisin tutkiessa palon syttymissyytä tuli ilmi, että luonnollisia syitä rakennuksen syttymiselle ei ollut olemassa. Paloa oli siis syytä epäillä ihmisen toimesta sytytetyksi. Huomioiden rakennuksen huomattava kulttuurihistoriallinen arvo, poliisi käynnisti rikostutkinnan törkeästä vahingonteosta. Täyttyäkseen tämänkaltainen rikos edellyttää lähtökohtaisesti tahallisuutta eli sytyttäminen olisi tehty nimenomaisesti vahingoittamistarkoituksessa.

Rikostutkinnassa ilmeni, että lapset ja nuoriso on käyttänyt museon suojaisaa taustaa kokoontumispaikkanaan jo vuosien ajan. Paikalla on myös tupakoitu salaa. Maasto alueella on ollut karikkeiden, lehtien peittämää. Rakennus oli rakennettu etelänpuoleiselle rinteelle aikakautensa tapaan siten, että alin hirsikerros lepäsi perustuskivien päällä. Viettävän rinteen johdosta etelänpuoleisella sivulla rakennuksen alle mahtui lähes seisomaan pitkän rakennuksen toisen pään ollessa lähes maan tasossa.

Torstaina koko maassa oli hyvin voimakas etelänpuoleinen tuuli. Tämä ruokki palon leviämistä tuulen puhaltaessa ahjon lailla rakennuksen alapohjassa, vaikeutti sammutustyötä ja kasvatti riskiä palon leviämiselle viereiseen Vesilahden Pappilarakennukseen.

Voimakas tuuli, kuivia lehtiä sisältänyt maasto ja tuulen suuntainen avoin alapohja huomioiden, on mahdollista, että palo on alkanut tahattomasti huonosti sammutetusta tupakasta tai tulitikusta ja palon sytyttänyt henkilö ei ole ollut tietoinen tekojensa seurauksesta.

Poliisi on puhuttanut palon arvioituun syttymisaikaan paikalla olleita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat kiistäneet sytyttäneensä paloa. Poliisi toivoo muita paikalla olleita tai palosta ja poistuneista henkilöistä tietäviä silminnäkijöitä kertomaan havaintonsa Valkeakosken poliisille numeroon 0295 445877 tai sähköpostilla rikosvihjeet.pirkanmaa.sisa- suomi@poliisi.fi.