Puolustusministeri Jussi Niinistö: 2020-luku tuonee uuden varuskunnan tai jonkin olemassa olevan varuskunnan merkittävän laajennuksen

Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan historia on opettanut suomalaisia.

– Suomi saa sota-aikana apua, jos avunantamisesta on hyötyä antajamaalle, hän sanoo.

Niinistö ottaa esimerkiksi toisen maailmansodan, jonka aikana suomalaiset saivat apua ruotsalaisilta.

– Suomi oli puskurivaltio Ruotsin ja silloisen Neuvostoliiton välissä. Suomen auttaminen hyödytti Ruotsia.

Niinistön mielestä parhaillaan käynnissä oleva Ukrainan sota antaa todelliset kasvot maailman auttamishaluille.

– Auttamistunnelmat ovat luokkaa ”good feeling”. Kun avusta ei ole kenellekään suoranaista hyötyä, auttaminen ei konkretisoidu.

Jussi Niinistö on tyytyväinen siihen, että Suomi nosti sodan ajan joukkojen määrän 280 000 sotilaaseen. Suomella onkin pohjoisen Euroopan suurin armeija. Reservin vahvuus on 900 000 sotilasta.

– Syntyvyyden laskemisesta on oltava huolissaan, mutta se ei ole vielä uhka puolustusvoimille, hän sanoo.

Puolustusministerin mukaan reservi säilyttää vahvuutensa, jos armeija kouluttaa joka vuosi noin 21 000 varusmiestä.

– Tärkeintä on, että säilytämme nykymuotoisen varusmiespalveluksen ja koulutamme aina koko ikäluokan.

Niinistö linjaa, ettei Suomen ole syytä miettiä asepalveluksen ulottamista naisiin. Hänen mukaansa nykyinen järjestelmä on toimiva. Siinä naiset voivat vapaaehtoisesti suorittaa varusmiespalveluksen.

– Jos asepalvelus ulotettaisiin koskemaan myös naisia, tarvitsisimme kaksinkertaisen varuskuntakapasiteetin. Siihen ei ole varaa.

– Myöskään maahanmuuttajat eivät ole ratkaisu.

Niinistö toivoo, että Suomi toteuttaisi kansalaispalvelumallin, jonka myötä luopuisimme siviilipalveluksesta.

– Odotan, että eri puolueet kertovat kantansa kansalaispalveluun tulevien eduskuntavaalien ohjelmissa. Asia ansaitsisi perusteellisen selvityksen, joka olisi syytä tehdä parlamentaarisessa työryhmässä.

Valmiusjääkäreistä on saatu myönteistä palautetta

Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää kautensa yhtenä merkittävimpänä saavutuksena valmiusjääkärijärjestelmän toteutumista.

Uutukaisella systeemillä vahvistetaan merkittävästi maavoimien valmiutta. Valmiusjääkäriksi koulutettavat varusmiehet palvelevat yhdestoista kuukauden ajan, josta noin puoli vuotta on erikoiskoulutusta.

– Puolustusvoimat on tehnyt viime vuosien aikana paljon valmiuden eteen. Meille on rakennettu nopeasti kehittyvien uhkien torjuntaan tarkoitetut valmiusjoukot, joissa on mukana muiden muassa henkilökuntaa ja pitkän palvelusajan varusmiehiä.

Niinistö sanoo kentältä tulevan hyvää palautetta valmiusjääkärijärjestelmästä.

– Valmiusyksiköihin löytyy hyvin vapaaehtoisia, sillä nuoret valmiusjääkärit tarttuvat mahdollisuuteen kantaa vastuunsa valtakunnan turvallisuudesta ja saada monipuolista sekä vaativaa sotilaskoulutusta.

Puolustusvoimat ei kerro julkisuuteen valmiusjääkäreiden kokonaismäärää. Ensimmäiset valmiusjääkärit valmistuivat vuonna 2016.

