Lempäälässä testattiin työmarkkinoiden tinderiä

Lempäälässä tehtiin keskiviikkona massatesti työmarkkinoiden tinderillä, Mazhr-palvelulla.

Digitaalisen palvelun ideana on testien kautta löytää henkilön luontaiset vahvuudet ja taipumukset erilaisiin työtehtäviin. Työantaja voi puolestaan hakea tehtävään sopivaa tekijää ja vaikkapa testata nykyiset työntekijänsä.

Virta-saliin kokoontuneilla lukiolaisilla, Tredun oppilailla, työtä hakevilla sekä muilla paikalla olleilla oli mahdollisuus tehdä veloituksetta kaksi testiä.

– Palvelu tunnistaan minkälaisia olette ja suosittelee teille työpaikkoja, joissa teidän kaltaisenne ihmiset ovat menestyneet, kertoi toimitusjohtaja Janne Vainio.

Lisäksi palvelussa on mahdollisuus tarkastella erilaisia uravaihtoehtoja. Mazhr kertoo, minkälaisia ammatillisia taitoja ja ominaisuuksia kysytään eri paikoissa. Palvelu on integroitu mol:n tietokantaan, jossa on vajaat 20 000 työpaikkaa, joihin voi verrata omia tuloksia.

Virta-salissa tehtiin palvelun suurin massatesti.

– Koskaan aikaisemmin palvelulla ei ole ollut yhtä aikaa näin monta käyttäjää, Vainio sanoi.

Testien tekemiseen meni nopeimmilta muutama kymmenen minuuttia. Lukiolainen Tiitus Valtamo kertoi kysymyksiin vastaamisen sujuneen helposti.

– Sain vahvoja tuloksia. Testien kautta pääsi tutustumaan itseensä paremmin.Tiesinkin, mitä testissä tulee esille, olen ihmisläheinen. Huomasin myös, että algoritmi mukautui vastausten perusteella.

Myös lukiolaiset Ella Virtanen ja Janika Paukkuri saivat odotuksiaan vastaavia tuloksia.

– Yhteistyö ja kommunikaatio ovat minun vahvuuksiani. Joidenkin kysymysten osalta en ollut ihan varma, mitä vastata, ja se ehkä näkyy tuloksissa, joista kuitenkin suurin piirtein tunnistin itseni, Ella Virtanen kertoi.

– Olen miettinyt historian ja journalismin opintoja jossakin ulkomailla. Mutta asia on vielä mietinnän alla.

Janika Paukkuri sanoi, että tulokset pitivät yllättävän hyvin paikkansa.

– En odottanut ihan niin täsmällistä tulosta. Koonti oli positiivinen yllätys.

Paukkuri lähtee armeijaan heinäkuussa ja sen jälkeen harkinnassa on poliisin ammatti.

– Se on vielä vähän auki, mutta jotakin sen tyyppistä.

Mazhr läpäisi massatestin ja palvelu toimi mutkasttomasti. Seuravaksi palvelua esitellään Slushissa.

Palvelusta voi hankkia myös uravalmennusta, jota näillä tienoilla tarjoaa lempääläinen Pertti Ratilainen.

Palveluun voi tarkemmin tutustua osoitteessa mazhr.com.