”Tarja jaksaa opastaa ja auttaa” – Vesilahden vuoden 2018 positiivinen viestittäjä on Tarja Heino

Vesilahden vuoden 2018 positiivinen viestittäjä on hallinnon suunnittelija Tarja Heino. Vuoden positiivinen viestittäjä valittiin kolmannen kerran.

Vuoden positiivinen viestittäjä -kiertopalkinto luovutettiin joulukahvitilaisuudessa 18. joulukuuta.

Kiertopalkintona on viestikapula, joka kuvaa tärkeän positiivisen viestin välittämistä oman toiminnan kautta ja eteenpäin muille. Edellisen vuoden palkinnon saaja Sari Hietala-Karlsson ojensi tilaisuudessa viestikapulan jatkajalleen Tarja Heinolle.

Valintaperusteluissa todetaan Tarja Heinon erottuneen omalla tavallaan.

– Tarja on tehnyt pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä Vesilahden kunnan hyväksi. Tarja on onnistunut hienosti sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä ja prosessien johtamisessa. Laajan tehtävän ohessa Tarja on pystynyt viemään monia uudistuksia eteenpäin. Suurimmat uudistukset vuonna 2018 ovat olleet muun muassa tietosuoja-asetuksen mukaisten toimintatapojen luominen kuntaan sekä Vesilahden kunnan 19.12. julkistettavien verkkosivujen rakentamisen ohjaaminen.

– Tarja jaksaa opastaa ja auttaa henkilöstöä sekä kuntalaisia. Tarja on pystynyt kääntämään tylsimmätkin aiheet, kuten vaikka tietosuojakäytänteet, kiinnostavimmiksi ja helpommin hahmoteltaviksi, valintaperusteluissa todetaan.

– On taito osata kannustaa ja innostaa henkilöstöä vaikeiden aiheiden haltuunotossa, kertoo sivistysjohtaja Mika Seppänen.