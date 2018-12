”Monelle lapselle ja nuorelle joulu on yksinäistä, turvatonta aikaa” – Pelastakaa Lapset ry:n JouluManteli tukee jouluaattona

Pelastakaa Lapset ry:n JouluManteli tarjoaa jouluaattona 24. joulukuuta kello 15.30–01 lapsille ja nuorille turvallisen ja lämminhenkisen keskustelupaikan usealla eri chat-alustalla verkossa.

JouluManteliin pääsee mukaan osoitteessa www.joulumanteli.fi. Jouluinen pelistriimi on käynnissä Twitchissä klo 15.30–17.30, ryhmäkeskusteluita käydään Habbossa klo 18–21 ja Netarin omassa ryhmächatissä klo 21–24. Mahdollisuus kahdenväliseen chat-keskusteluun on tarjolla klo 21–01.

– Joulu on ilon ja valon juhla, mutta monelle lapselle ja nuorelle se on yksinäistä ja pahimmillaan turvatonta aikaa. JouluManteli on lämminhenkinen ja turvallinen paikka verkossa, tarjolla on hyviä keskusteluja toisten nuorten ja luotettavien aikuisten kanssa, joulumieltä ja tarvittaessa kahdenkeskeistä tukea, kertoo Antti Järventaus Pelastakaa Lapset ry:stä.

Jo kuudettatoista kertaa järjestettävä JouluManteli tavoittaa vuosittain satoja nuoria. Pitkä kokemus on osoittanut, että monet nuoret kaipaavat jouluna turvallisen aikuisen läsnäoloa.