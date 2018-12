Lupaus paremmasta parisuhteesta

Uudenvuodenyönä tehdään leikkimielisesti elämäntapojen parantamista koskevia lupauksia. Moni lupaa syödä terveellisemmin tai liikkua enemmän, mutta mahtuisiko mukaan myös parisuhdelupaus?

Lempäälän-Vesilahden Sanomat järjesti joulukuussa lukijamatkan tv-ohjelma Napakympin kuvauksiin. Parisuhdeasioiden äärellä kun oltiin, matkalaisilta kysyttiin, mitkä ovat heidän vinkkinsä parempaan parisuhteeseen vuodelle 2019.

– Löydä joka päivä jotain hyvää toisesta ja huomioi toinen vaikka pienillä asioilla.

– Jos toinen on huonolla tuulella, niin ei kannata vastata samalla sävyllä.

– Ettei joka asiaan sanoisi ensimmäiseksi EI.

– Ota huomioon puolison erilainen vuorokausirytmi. Yritä aamuvirkun vierellä joskus herätä itsekin aikaisin.

– Yhteistä aikaa enemmän.

– Huomioi toisen mielipiteet.

– Parisuhde voi paremmin, kun molemmat muistavat ottaa omaa aikaa. Myös rehellisesti omista tunteista puhuminen auttaa pitkälle.

– Kuunteleminen ja ajatusten jakaminen toisen kanssa on tärkeää.

– Toisen muistaminen niin hyvinä kuin huonoina hetkinä.

– Kuuntele aktiivisemmin puolisolle tärkeitä asioita, äläkä aina hössötä omia.

– Viettäkää enemmän yhteistä aikaa harrastusten parissa.

– Muista kunnioittaa.

– Anna tilaa puolison omille ajatuksille.

– Annettava aikaa toiselle enemmän. Ei pidä valehdella. Kunnioitusta toista kohtaan. Arvostetaan toisen työtä.

– Parisuhteelle kahdenkeskistä aikaa. Kannattaa kuunnella ja kunnioittaa, ja olla rehellinen.

– Opettele puhumaan riidat auki. Täytyisi muistaa järjestää hääpäivinä jotain pientä.

– Satsaa kumppanin huomioonottamiseen ja yhteisen ajanviettoon entistäkin enemmän.

– Puhuminen on tärkeää.

– Jotain uusia harrastuksia yhdessä.

– Kunnioittaminen on kultaa. Luottamus on A ja O. Rakkaus on suurinta elämänvoimaa.

– Keskustelua. Romanttinen ilta ainakin kerran kuukaudessa. Muista kiittää ja pyytää anteeksi.

– Toisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on.

– Arvosta – älä arvostele!

– Tehkää yhdessä kävelylenkkejä sekä matkailkaa Suomessa.

– Joka päivä toisen huomioon ottaminen.

– Yhteistä aikaa, yhteisiä harrastuksia. Huumorintajua puolin ja toisin. Yhteisten arvojen merkitys.

– Arvosta, auta, kunnioita, ole myöskin itse sen arvoinen.